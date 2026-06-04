Suspendieron la práctica de los niños de AUFI de Peñarol por reiteradas balaceras en la zona de Las Acacias

Balacera en la zona de Las Acacias.2

El Estadio de Las Acacias de Peñarol albergará por primera vez un partido de la Segunda división profesional

Este miércoles suspendieron la práctica de los niños de la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (AUFI) de Peñarol luego de que se escuchara una intensa balacera en la zona de Las Acacias, según pudo confirmar El Observador con fuentes del club.

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En una comunicación interna del club, se señala que este tipo de episodios son cada vez "más comunes y frecuentes".

Además, denunciaron otra situación ocurrida recientemente donde "un muchacho" pasó corriendo en la zona "corriendo con una metralleta y tirando tiros".

"En estas próximas horas pediremos reunión con el Ministerio del Interior, ya que el club debe cuidar de todas las formas posibles a los más de 300 niñas y niños que usan Las Acacias a diario", aseguraron.