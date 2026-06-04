Este miércoles suspendieron la práctica de los niños de la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (AUFI) de Peñarol luego de que se escuchara una intensa balacera en la zona de Las Acacias, según pudo confirmar El Observador con fuentes del club.
Suspendieron la práctica de los niños de AUFI de Peñarol por reiteradas balaceras en la zona de Las Acacias
En una comunicación interna del club a la que tuvo acceso este medio, se señala que este tipo de episodios son cada vez "más comunes y frecuentes"