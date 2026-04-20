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Accidente fatal en el rally en Córdoba, Argentina, con un espectador fallecido por el impacto de un auto que despistó

El auto dio varios tumbos y sufrió un despiste que lo llevó sobre una zona poblada de público, embistiendo a un joven que murió en el incidente

20 de abril de 2026 7:29 hs
El accidente fatal en el rally en Córdoba

El accidente fatal en el rally en Córdoba

Un hombre falleció este domingo al ser embestido por un auto que despistó mientras completaba uno de los recorridos de la segunda fecha del rally sudamericano Codasur, disputado en la argentina Córdoba, que fue suspendido tras el incidente.

Los organizadores de la competencia que forma parte del calendario internacional de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmaron "el fallecimiento de un espectador" tras un accidente grave registrado en un tramo cronometrado de la carrera.

El incidente ocurrió cuando un Wolkswagen Polo conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez transitaba por la zona de Giulio Cesare, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba y uno de los tramos más exigentes de la competencia.

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El auto dio varios tumbos y sufrió un despiste que lo llevó sobre una zona poblada de público, embistiendo a un joven de 25 años que murió en el incidente, informaron medios locales.

Otros dos espectadores resultaron heridos leves, según reportes.

Los responsables de la competencia informaron que trabajan junto a las autoridades locales para "esclarecer las circunstancias del suceso".

El rally Codasur 2026 inició en marzo en Brasil y tras la fecha disputada a medias este fin de semana en Córdoba proseguirá con otras tres paradas en Paraguay, Bolivia y Uruguay.

AFP

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