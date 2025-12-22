Dólar
El Observador / Polideportivo / ARGENTINA

El grave accidente que sufrió el piloto argentino Juan Yacopini en sus vacaciones y por el que se perderá el Rally Dakar

El campeón del Mundial de Bajas Cross-Country de 2025 de la FIA sufrió un traumatismo cervical en un paseo en lancha y está internado en terapia intensiva en Mendoza

22 de diciembre 2025 - 7:24hs
El piloto argentino Juan Cruz Yacopini se encuentra internado tras un grave accidente sufrido durante sus vacaciones en la provincia argentina de Mendoza y no participará del Rally Dakar 2026, informó su equipo.

Toyota Gazoo Racing Sudáfrica, la formación del prometedor piloto de 26 años, indicó este domingo que los "pensamientos" de la escudería y sus trabajadores están con Yacopini y sus seres queridos "tras las tristes noticias de su reciente accidente".

"Lo llevamos en nuestros corazones y le deseamos fuerza y una completa recuperación durante estos momentos difíciles", escribió en un mensaje en Instagram.

Yacopini, campeón del Mundial de Bajas Cross-Country de 2025 de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), sufrió el viernes un traumatismo cervical al arrojarse de su lancha en una zona de aguas de baja profundidad, según informaciones divulgadas por la prensa local.

Se encuentra internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo, informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, provincia natal del piloto, en el oeste de Argentina.

"Aunque los detalles son limitados y se basan en la información pública, la situación es claramente compleja. En vista de estas circunstancias, Juan Cruz Yacopini no participará en el Rally Dakar 2026", informó el sábado Toyota Gazoo.

El traumatismo comprometió las vértebras cervicales C1 y C2, según informaron fuentes del sanatorio a medios locales.

En el momento del accidente, el piloto se encontraba de vacaciones con amigos antes de partir rumbo al Rally Dakar 2026, que se celebrará entre el 3 y el 17 de enero en Arabia Saudita.

Yacopini tuvo su primera participación en el Dakar en 2021 y compitió en otras cuatro ediciones, alcanzando el séptimo puesto en la categoría autos en dos ocasiones (2023 y 2025).

