El posteo y la alegría de este lunes de Edinson Cavani por el gran triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en el clásico argentino

El plantel entero de Boca Juniors y colaboradores celebraron el triunfo clásico ante River Plate

Boca Juniors le ganó 1-0 de visitante a River Plate en el clásico de este domingo en el Monumental de Núñez sin su público, por una nueva fecha del Torneo Apertura argentino. Por su parte, Edinson Cavani, quien está muy cerca de retornar a las canchas tras una larga recuperación, no ocultó su alegría y este lunes posteó un comentario.

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Leandro Paredes fue una de las grandes figuras de la cancha, anotando además el penal que se produjo luego de que el uruguayo Miguel Merentiel -otro de un muy buen partido- rematara al arco y la pelota le pegara a Rivero, el zaguero millonario, en la mano.

Edinson Cavani continúa reponiéndose de una hernia de disco que lo ha mantenido fuera de las canchas en los últimos meses.

Sin embargo, más allá de que se ha mostrado entrenando todos los días en Boca Predio, el lugar en el que practican los xeneizes, todo indica que queda poco para su retorno.