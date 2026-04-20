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El posteo y la alegría de este lunes de Edinson Cavani por el gran triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en el clásico argentino

El uruguayo cuenta los días para volver a las canchas mientras se recupera de su hernia de disco, y cada vez queda menos para que ello suceda

20 de abril de 2026 13:17 hs
El plantel entero de Boca Juniors y colaboradores celebraron el triunfo clásico ante River Plate

El plantel entero de Boca Juniors y colaboradores celebraron el triunfo clásico ante River Plate

Boca Juniors le ganó 1-0 de visitante a River Plate en el clásico de este domingo en el Monumental de Núñez sin su público, por una nueva fecha del Torneo Apertura argentino. Por su parte, Edinson Cavani, quien está muy cerca de retornar a las canchas tras una larga recuperación, no ocultó su alegría y este lunes posteó un comentario.

Leandro Paredes fue una de las grandes figuras de la cancha, anotando además el penal que se produjo luego de que el uruguayo Miguel Merentiel -otro de un muy buen partido- rematara al arco y la pelota le pegara a Rivero, el zaguero millonario, en la mano.

Edinson Cavani continúa reponiéndose de una hernia de disco que lo ha mantenido fuera de las canchas en los últimos meses.

Sin embargo, más allá de que se ha mostrado entrenando todos los días en Boca Predio, el lugar en el que practican los xeneizes, todo indica que queda poco para su retorno.

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El posteo de Edinson Cavani tras el triunfo clásico de Boca ante River

Edinson Cavani palpitó el triunfo clásico de Boca Juniors ante River Plate por el Torneo Apertura argentino.

El uruguayo lo vivió de una manera muy especial y así lo explicó este lunes.

Al subir a su cuenta de Instagram una foto de todo el plantel y allegados celebrando la victoria sin su gente en cancha de River Plate, escribió este lunes: "Tarde Inolvidable,gran trabajo del equipo. Vamo Boquita".

Aquí se puede ver su posteo:

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