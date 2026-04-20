Marcelo Bielsa en el Centenario: el DT de la selección uruguaya estuvo en el partido Liverpool vs Nacional con la libreta en mano

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , estuvo este domingo en la Tribuna América del Estadio Centenario para ver el partido entre Liverpool vs Nacional, con victoria tricolor por 3-1 por la 12ª fecha del Torneo Apertura.

De pantalón de jogging gris y remera blanca, el DT celeste llegó al estadio y se ubicó en la platea acompañado por Jorge Giordano, el director de selecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Con una libreta en sus manos, Bielsa siguió atentamente el partido que tuvo victoria de los albos con dos goles de penal de Maxi Gómez y uno del argentino Tomás Verón Lupi.

Otra buena para Marcelo Bielsa: Rodrigo Zalazar volvió a la convocatoria y su equipo, Braga, avanzó en Europa League

Buenas noticias para Marcelo Bielsa: Rodrigo Bentancur volvió a los entrenamientos del Tottenham tras lesionarse en enero, a dos meses del Mundial 2026

Su presencia en el Centenario pudo ser para ver a Kevin Amaro, jugador de Liverpool y del medio local que ha estado en sus últimas convocatorias, pero que al recuperarse de una lesión no estuvo en los últimos partidos de marzo.

Uruguay ante República Dominicana / Kevin Amaro Kevin Amaro

Otros jugadores que han estado bajo las órdenes de Bielsa, pero como sparrings, son los tricolores Agustín Dos Santos, que fue titular este domingo, Luciano González que entró en el final y Tomás Viera, que no ingresó.