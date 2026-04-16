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Buenas noticias para Marcelo Bielsa: Rodrigo Bentancur volvió a los entrenamientos del Tottenham tras lesionarse en enero, a dos meses del Mundial 2026

Sin sacar la mira en salvarse del descenso con los Spurs, Bentancur tendrá un máximo de siete partidos para prepararse para el Mundial 2026

16 de abril de 2026 8:19 hs
Rodrigo Bentancur en el regreso a los entrenamientos con el Tottenham

Rodrigo Bentancur en el regreso a los entrenamientos con el Tottenham

Rodrigo Bentancur en el entrenamiento del Tottenham

Rodrigo Bentancur en el entrenamiento del Tottenham

El centrocampista uruguayo sufrió una rotura del biceps femoral el pasado 7 de enero, en un partido ante el Bornemouth por la Premier League, por la que debió ser operado.

Desde su partida las cosas no han ido bien para el Tottenham. En febrero los Spurs echaron a su DT Thomas Frank, con el equipo en el puesto 16 de la Premier, y contrataron a Igor Tudor. Dos meses después Tudor también fue desplazado y trajeron en su lugar al italiano Roberto de Zerbi, con el equipo en zona de descenso.

A falta de siete fechas por jugar, el equipo de Londres está decimoctavo con 30 puntos, a dos puntos del West Ham y a tres del Nottingham Forest.

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Este miércoles, días después de una nueva derrota ante el Sunderland, el canal Sky Sports asistió al entrenamiento de los Spurs y mostró a Bentancur entrenando a la par de sus compañeros.

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Este jueves, en tanto, las redes del Tottenham subieron un video de los futbolistas que llegaban al entrenamiento, y entre ellos apareció el mediocampista uruguayo.

Sin sacar la mira en salvarse del descenso, ahora Bentancur tendrá un máximo de siete partidos para prepararse para el Mundial 2026, en el que la selección uruguaya debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita.

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