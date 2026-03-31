El DT que intentará salvar del descenso al Tottenham de Rodrigo Bentancur: mirá el nuevo entrenador designado, tercero de la temporada

El Tottenham del volante uruguayo Rodrigo Bentancur anunció este martes la contratación del italiano Roberto de Zerbi como su tercer entrenador de la temporada, tras la salida el pasado domingo del croata Igor Tudor.

De Zerbi, que tiene experiencia en la Premier League, donde dirigió al Brighton & Hove Albion, fue despedido del Olympique de Marsella el pasado febrero, tras ser goleado por el Paris Saint Germain y estar a doce puntos de los parisinos y ser eliminado en la fase de grupos de la Champions League.

El italiano estuvo en el Brighton entre 2022 y 2024 y durante las dos temporadas que dirigió a los 'Seagulls' consiguió la primera clasificación a Europa de la historia de este club.

Tras un año y medio en el Marsella, De Zerbi ha firmado un contrato de cinco años con el que espera salvar al Tottenham del descenso al Championship (Segunda división inglesa), que en estos momentos está a un punto de distancia con siete jornadas por disputarse .

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En dicho acuerdo se ha incluido un bonus en caso de que se asegure la permanencia del Tottenham, que no pisa la Segunda división desde 1978, pero no una cláusula para que el italiano se marche si se consuma la caída al Championship.

Tottenham decidió despedir a Thomas Frank a mediados de febrero y confiar en Igor Tudor para enderezar el rumbo de la temporada, pero el croata, que venía de ser despedido en octubre del Juventus de Turín, solo consiguió una victoria en los siete partidos que dirigió.

20260128 KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP Foto por KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP Tottenham Hotspur's Argentinian defender #17 Cristian Romero and Frankfurt's Swiss-Cameroonian defender #05 Aurele Amenda vie for the ball during the UEFA Champions League league phase- d Cristian Romero y Aurele Amenda Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

Tudor cosechó una victoria inerte en la vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, cinco derrotas -cuatro de ellas en la Premier League- y un empate, contra el Liverpool. Apenas estuvo 44 días en el cargo, lo que le convierte en uno de los técnicos con menor recorrido en la historia de la liga.

De Zerbi dirigirá su primer partido con los 'Spurs' el próximo domingo fuera de casa contra el Sunderland.

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EFE