El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La decisión que tomó Tottenham con Rodrigo Bentancur para la Liga de Campeones, debido a la complicada lesión del uruguayo

El volante de la selección uruguaya sufrió una rotura en el bíceps femoral que tendrá una larga recuperación

6 de febrero 2026 - 8:34hs
Rodrigo Bentancur es el alma de Tottenham
Rodrigo Bentancur es el alma de Tottenham AFP

Tottenham Hotspur confirmó este viernes su lista de futbolistas inscritos para las eliminatorias de la Liga de Campeones, en la que destaca la inclusión del centrocampista Conor Gallagher y la baja del uruguayo Rodrigo Bentancur, que queda fuera de la competición por lesión.

Rodrigo Bentancur y Evanilson
Rodrigo Bentancur y Evanilson

Rodrigo Bentancur y Evanilson

Junto a Bentancur, tampoco figura en la lista Ben Davies, igualmente lesionado, mientras que Brennan Johnson fue reemplazado tras su traspaso en enero al Crystal Palace.

Entre las novedades aparece Gallagher, que llegó en el mercado de invierno europeo procedente de Atlético de Madrid, junto a Radu Dragusin, que vuelve a estar inscrito tras recuperarse de su lesión y después de disputar 50 minutos en el empate 2-2 frente a Manchester City en la Premier League y el francés Mathys Tel.

Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

Rodrigo Bentancur y Evanilson
URUGUAYOS

Rodrigo Bentancur fue operado de su lesión; mirá el parte médico de Tottenham de Inglaterra este martes

En cambio, ni el joven lateral brasileño Souza, de 19 años, llegado desde el Santos, ni el delantero escocés James Wilson, de 18, cedido por el Hearts y destinado inicialmente al equipo sub-21, han sido incluidos en la convocatoria para la fase eliminatoria del torneo.

El conjunto londinense se clasificó directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones tras finalizar la fase de liga en cuarta posición y se medirán al Atlético de Madrid, Brujas, Galatasaray o Juventus.

EFE

Tottenham rodrigo bentancur

