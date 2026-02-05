Barcelona se suma al interés por el Cuti Romero y el rumor que incluye a Ronald Araujo en la transferencia

El argentino Cuti Romero no continuará la próxima temporada en el Tottenham , club donde es capitán y referente, y en medios europeos trascendió que, junto con el Atlético de Madrid , el Barcelona se suma a la lista de clubes que pretende al defensor y que podría darse una negociación que involucre al uruguayo Ronald Araujo .

La situación del Cuti dentro del conjunto londinense se ha tornado tensa, en especial por los problemas internos que el club atraviesa. En una de sus últimas publicaciones en las redes sociales, el futbolista expresó: "Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, estuvieron increíbles" y añadió: "Quería estar disponible para ayudarlos aunque no me sentía bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso ".

En enero, el defensor publicó en redes sociales: "Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes , que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club. En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar , pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien , para decir algunas mentiras".

Romero tiene contrato vigente hasta 2029 con el Tottenham y el medio español Mundo Deportivo informó que el Barcelona se suma a la pelea junto con el Atlético de Madrid para hacerse con los servicios del argentino, con la posibilidad de llevar a cabo una negociación que involucre a Araujo .

¿Ronald Araujo al Tottenham?

Por su parte, Sports Illustrated informó que el Tottenham sigue de cerca la evolución del defensor uruguayo Ronald Araujo, actualmente en el Barcelona, como parte de una posible operación para el próximo mercado de verano europeo.

Esta posibilidad podría ser beneficiosa para el conjunto azulgrana, ya que, en el caso de que ambos clubes se sentaran a negociar, Barcelona podría reducir el monto de la transferencia (que puede ir entre 60 a 100 millones de euros) incluyendo al defensor charrúa como parte de pago.

NEWCASTLE (United Kingdom), 18/09/2025.- Barcelona captain Ronald Araujo looks on during the UEFA Champions League league phase match between Newcastle United and Barcelona in Newcastle, Britain, 18 September 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA Ronald Araujo ante Newcastle en su debut en la Champions League 2025/26 Foto: EFE

La campaña del Tottenham Hotspur en la actual temporada ha estado marcada por la adversidad. El club ocupa la decimocuarta posición en la Premier League, apenas nueve puntos por encima de la zona de descenso.

No obstante, pese a su flojo nivel en la competición local, los Spurs consiguieron avanzar de forma directa a los octavos de final de la Champions League al terminar en el cuarto lugar de la fase regular.