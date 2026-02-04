El inoxidable ex Peñarol que con 47 años firmó contrato con un club regional de Argentina

El exjugador de Peñarol , Alejandro Delorte, sigue jugando al fútbol y no piensa claudicar por el momento al paso del tiempo, ya que con 47 años, consiguió un nuevo club en el que jugar en su país, Argentina.

El Flaco, como lo apodan incluso al día de hoy, llegó a los aurinegros a mediados de 2006 pedido por Gregorio Pérez, quien entonces era el técnico.

Si bien no jugó mucho, en 15 partidos oficiales convirtió cinco goles, y el más recordado es el que le anotó en un clásico a Nacional, cuando lo golearon 4-1 por el Torneo Apertura, el 26 de noviembre de aquel año. Los otros tantos los convirtieron Nicolás Vigneri y en dos ocasiones, Egidio Arévalo Ríos.

Una carrera con muchos clubes

Alejandro Delorte se fue de Peñarol en enero de 2007, por lo que estuvo solo siete meses en el club, porque fue contratado por Brescia de Italia, aunque casi no jugó.

A lo largo de sui extensa carrera, jugó en tres ocasiones en Olimpo de Bahía Blanca -en el que se formó-, y entre otros, en Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors y Aris Salónica, este último, de Grecia.

delorte Alejandro Delorte, con 47 años, jugará en Porteño de Saldungaray

Ahora, con 47 años y luego de haber defendido últimamente a Pacífico de Cabildo, Bella Vista de Bahía Blanca, Atlético Macachín y Sporting de Punta Alta, firmó contrato con Porteño de Saldungaray, que compite en la Liga de Coronel Dorrego.

El Flaco Delorte quiere seguir metiendo goles y su edad no es una traba.