Uruguay perdió 2-0 ante Venezuela en el debut del Campeonato Sudamericano sub 20 femenino

Clara Güell de Uruguay ante Venezuela por el Campeonato Sudamericano femenino sub 20

La selección uruguaya sub 20 femenina debutó este miércoles con una derrota por 2-0 frente a Venezuela en el Campeonato Sudamericano sub 20 que se disputa en Paraguay.

Las dirigidas por Marcel Rauss formaron con Olmedo; González, Cordero, Frachia, Pereira; Cousillas, Mozejko, Álvez; Güell y Gómez.

El encuentro se disputó en el Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción, y el primer tiempo fue para las venezolanas que marcaron la diferencia.

Las jugadoras de la vinotinto terminaron ganando 2-0 en esa primera parte.

Para el inicio del complemento, en Uruguay ingresaron Erika Vidiella por Álvez y Rocío Morel por Mozejko para intentar contar con mejor dominio del balón.

Sobre los 62 minutos, el técnico Rauss realizó una nueva variante y le dio ingreso a Allegra Rodríguez por Cousillas, y a los 73' ingresó Julieta Osores por Gómez. La última variante fue a los 84' con la inclusión de Melisa Alfonso por Pierina González.

En el otro partido jugado este miércoles por el mismo grupo en el que juega Uruguay, el local Paraguay goleó 4-0 a Chile.

Por la segunda fecha, la selección uruguaya enfrentará a las paraguayas este viernes a la hora 18.

Las posiciones tras la primera fecha, quedaron de la siguiente manera:

Paraguay 3 puntos

Venezuela 3

Uruguay 0

Chile 0

Colombia no debutó