Fallo del clásico Peñarol vs Nacional: la petaca que cayó cerca de Mejía, el informe que estudia el tribunal y el trabajo de la Policía que no dio resultados

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026

La Supercopa Uruguaya que el domingo Peñarol le ganó a Nacional por penales se trasladó a la órbita de los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a raíz de los episodios violencia que se registraron en las tribunas ocupadas por los dos clubes, que alteró el normal desarrollo del partido y que generó que a los 87 minutos fuera suspendido durante unos minutos.

Este lunes, la Comisión Disciplinaria de la AUF recibió las denuncias del árbitro, del veedor y de la comisión de seguridad, con todos los detalles de las irregularidades ocurridas durante el clásico.

Los integrantes el tribunal trabajan sobre una extensa denuncia que expone a los dos clubes, que elaboran su defensa para la que tienen plazo hasta el lunes. Luego, el tribunal tomará una decisión.

Uno de los hechos que no se pudo ver en la transmisión de la AUF en todos los cables y por streaming, porque en el nuevo formato la Asociación decidió no mostrar imágenes de los episodios de violencia que se registran en los partidos, ocurrió a los 35 minutos del segundo tiempo cuando fueron lanzadas dos petacas desde la tribuna Ámsterdam , en la que se ubicaron los parciales de Peñarol .

En el informe sobre el que trabaja el tribunal, se detalla: "Lanzamiento de dos petacas de vidrio desde Tribuna Amsterdam hacia el campo de juego; una de ellas cae próxima a personal de seguridad privada y la otra cerca del guardameta de Nacional (Luis Mejía)".

Por mala puntería el objeto de vidrio no impactó en el golero de Nacional, lo que hubiera generado un problema mayor frente al tribunal para los aurinegros, además de una suspensión del encuentro que finalmente se decidió en los penales tras igualar 0-0 después de 120 minutos de fútbol.

La suspensión del partido por banderas robadas de Peñarol a Nacional

Lo que ocurrió a los 87 minutos ingresa dentro de las situaciones que más comprometen a Peñarol.

Ante la aparición de banderas robadas a Nacional en la Ámsterdam, sumado a la activación masiva de pirotecnia desde las dos cabeceras, el jefe de seguridad de la AUF y del operativo del Ministerio del Interior informaron al árbitro Esteban Ostojich que no estaban dadas las condiciones de seguridad para seguir con el partido.

El encuentro fue suspendido durante varios minutos, previo llamado de atención a través del sistema de altoparlantes del Estadio y advertencia de suspender el partido, si se repetía esta situación.

Las violaciones al protocolo de seguridad

Los cuatro aspectos del protocolo que fueron denunciados el domingo en los informes que recibió el tribunal y que involucra a los dos clubes, son estos:

ingreso y uso de pirotecnia, bengalas y humos;

exhibición de banderas que excedieron las medidas reglamentarias (2 metros x 1,5 m);

colocación de banderas en tejidos perimetrales;

uso de elementos que dificultan la identificación de personas o la correcta visualización por parte de las cámaras de seguridad del estadio

¿Qué ocurrió en la tribuna de Nacional?

Los tricolores ocuparon la mitad de la tribuna Olímpica, la mitad de la América y toda la Colombes.

La mayoría de los hechos se registraron en la cabecera.

La primera situación irregular se planteó cuando restaban 49 minutos para el inicio del partido: un grupo de hinchas formaron un círculo en la Colombes, y en el centro (donde no había personsa) se observaron bolsos (que no debieron ingresar a las tribunas), algo similar a lo que ocurrió en clásicos anteriores.

A partir de allí comenzaron a desplegar banderas de dimensiones prohibidas en la Colombes, bengalas y humos.

Durante el partido encendieron decenas de bengalas.

¿Qué ocurrió en la tribuna de Peñarol?

Los parciales aurinegros ocuparon la otra mitad de la Olímpica, de la América y toda la Ámsterdam. La mayoría de los hechos se registraron en la cabecera.

De todas formas, el primer episodio en el que violaron los protocolos se inició en el sector de la tribuna olímpica ocupado por Peñarol.

A 41 minutos del inicio del partido, los hinchas de Peñarol lanzaron un bolso desde la Olímpica a la Ámsterdam.

A partir de ese momento comenzaron a desplegar banderas.

A falta de 13 minutos para el inicio del partido, "de forma intempestiva, parciales de Peñarol despliegan banderas de gran tamaño en los tejidos perimetrales de Ámsterdam y parte de la Olímpica", dice el informe.

A falta de 10 minutos para el inicio del partido aparecieron los trapos gigantes y encendieron decenas de humos y bengalas. En el momento en que encendieron bengalas fueron visualizadas "cajas que contenían pirotecnia previamente oculta", dice el informe que está en manos del tribunal.

A partir de ese momento, como en la tribuna de Nacional, encendieron decenas de bengalas durante todo el partido.

El trabajo de la Policía que no dio resultados

Como forma de prevenir lo que finalmente ocurrió en el estadio con los hinchas de los dos clubes, el Ministerio del Interior montó un operativo desde el viernes de noche hasta el domingo después del clásico, por el que fueron detenidos dos hinchas de Nacional con un arma de fuego, y el sábado al mediodía tomaron el control del Estadio Centenario.

La AUF pagó el servicio para que la Policía controlara los accesos al estadio y monitoreara todas las cámaras de seguridad desde el sábado.

El día del partido los hinchas exhibieron en las tribunas banderas prohibidas, en el caso de Peñarol dos robadas a Nacional, humo, fuegos artificiales y bengalas.

La próxima semana se expedirá la Comisión Disciplinaria y determinará si mantiene el rigor que estableció en el segundo semestre de 2025, con sanciones duras para todos aquellos que generaban episodios de violencia en el fútbol y que para Nacional y para Peñarol tuvo un costo altísimo: Peñarol US$ 224.000 en multas, Nacional US$ 68.000, 11 partidos sin público y quita de puntos.