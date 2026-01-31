Dos hinchas de Nacional detenidos por la Policía en la Plaza del Skey en operativo previo al clásico por porte de arma robada

Un importante operativo de seguridad para el clásico que Nacional y Peñarol jugarán este domingo a la hora 20.00 en el Estadio Centenario, por la final de la Supercopa Uruguaya, comenzó a montarse el viernes sobre la hora 22.00 generando las primeras detenciones.

La Policía realizó controles en puntos estratégicos donde accionan barras de los equipos grandes y en la madrugada del sábado detuvo a dos hinchas de Nacional.

El lugar donde se realizó la detención con incautación de diversas armas fue en la Plaza del Skey, ubicada en Jaime Cibils entre 8 de Octubre y Cornelio Cantera.

Dos personas fueron capturadas con un arma de fuego robada y además se encontraron cuchillos y otros objetos punzantes.

Los dos hinchas fueron detenidos y ambos cuentan con antecedentes penales por el delito de rapiña. Pasaron al área de Fiscalía donde declaran esta jornada y desde donde se enviaron las armas a Policía Científica.

En la Plaza del Skey es donde se reúne una facción de la barra de Nacional llamada los Pibes del Skey, varios de cuyos integrantes protagonizaron diversos hechos de violencia.

El operativo fue diagramado por la Dirección de Seguridad en el Deporte de Ministerio del Interior.

Se blinda el Estadio Centenario

Desde hoy, el Ministerio del Interior montó un operativo de seguridad en el Estadio Centenario que ya quedó blindado para que nadie entre ni salga sin control policial.

En el último clásico jugado en dicho recinto, por la final del Torneo Intermedio 2025, la barra de Nacional lanzó una bengala náutica al corazón de la bancada de prensa de la Tribuna América generando lesiones graves e irreversibles a un funcionario policial.

Las irregularidades que protagonizaron las dos hinchadas en ese clásico fueron muy graves, siendo la hinchada tricolor la protagonista de la mayor cantidad de desmanes.

Las investigaciones del Ministerio del Interior detectaron que la barra de Nacional ingresó elementos prohibidos con la complicidad de un funcionario de CAFO, la Comisión Administradora del Field Oficial.