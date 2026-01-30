El golazo de Maxi Silvera a Peñarol: repasá los antecedentes del delantero de Nacional cuando enfrentó a los carboneros

Maxi Silvera , flamante delantero de Nacional , volverá a jugar contra Peñarol , su exequipo y del que pasó directamente a los tricolores en este período de pases, y al que ya había enfrentado cuando jugaba en Cerrito y era capitán y figura.

El refuerzo tricolor es una de las alternativas que tiene Jadson Viera en su plantel y se espera que tenga minutos en el clásico por la final de la Supercopa Uruguaya, el próximo domingo a las 20:00 horas en el Estadio Centenario.

El atacante de 28 años enfrentó dos veces a los carboneros en 2021, año en que Cerrito ascendió y jugó el Campeonato Uruguayo.

En ambos encuentros, el equipo ganador fue Peñarol, que era dirigido por Mauricio Larriera y que en ese año fue campeón.

Maximiliano Silvera en la presentación del plantel de Nacional

En el Torneo Apertura, los carboneros ganaron por 2-0 con goles de Gary Kagelmacher y Ariel Nahuelpán, partido que fue previo a la serie de la Copa Sudamericana ante Nacional.

Maxi Silvera fue titular y capitán en Cerrito, con los 90 minutos disputados en el equipo que era dirigido por Roland Marcenaro.

Maxi Silvera en Cerrito, en la temporada 2021

En el Torneo Clausura, Cerrito fue local en el Estadio Luis Franzini y sorprendió a los carboneros.

Al minuto de juego, Maxi Silvera marcó un golazo con un remate desde afuera del área que no pudo desviar el golero Kevin Dawson.

Pero la alegría le duró poco al equipo auriverde, porque a los 12 minutos Peñarol lo empató con gol de Ruben Bentancourt, quien tendría una gran noche marcando luego otros dos goles para sellar un hat trick a los 44 minutos del primer tiempo.

Silvera cerró ese 2021 como goleador del Clausura, con 10 goles, y goleador del Uruguay, 21 tantos, lo que lo valorizó en el mercado de futbolistas, por lo que fue fichado por Juárez de México, donde luego jugó en Necaxa, pasando en 2023 a Santos de Brasil, desde donde llegó a Peñarol en 2024, su último club antes de llegar a Nacional.

Maximiliano Silvera y Rómulo Otero

¿Cómo le fue a Maxi Silvera contra Nacional?

Maxi Silvera enfrentó 11 veces a Nacional, con Cerrito y con Peñarol.

En 2021, en el Apertura con Cerrito, marcó los dos goles del sorprendente 2-0 contra los tricolores, mientras que en el Clausura ganaron los albos por 1-0.

Con Peñarol, lo enfrentó oficialmente en 9 clásicos, con dos goles, uno en el Apertura 2025 y otro en el Clausura 2025, con 2 triunfos, 4 empates y 3 derrotas,

En total, ante Nacional, en Cerrito y los carboneros, jugó 11 encuentros con 3 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, y le marcó 4 goles: 3 con los mirasoles y el otro con los auriverdes.