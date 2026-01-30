El medio de Nacional para el clásico contra Peñarol: la vuelta de Christian Oliva y el nuevo rol de Juan Cruz de los Santos que lo puede meter en el once

Leandro Umpiérrez de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

A dos días de la final de la Supercopa Uruguaya contra Peñarol , el entrenador de Nacional , Jadson Viera , termina de delinear el equipo para el clásico, con el medio de la cancha como una de las zonas con dudas.

Con el sistema 4-3-1-2, que según explicó el DT tricolor tras el amistoso con Deportes Concepción le permite al equipo generar "varias situaciones de gol" , Nacional tiene dos nombres casi seguros en el tridente del medio: Christian Oliva y Luciano Boggio.

En tanto, el tercer nombre está disputado entre Lucas Rodríguez y Juan Cruz de los Santos. En el último entrenamiento tricolor el primero fue el que integró el equipo titular, pero el exjugador de River Plate alternó en su puesto.

A estos cuatro nombres se suman las variantes de: Agustín Vera , volante ofensivo recién llegado de River Plate, Agustín dos Santos , que ganó lugar en la consideración de Viera tras una gran Copa de la Liga AUF, el joven colombiano Jhon Guzmán , que fue inscripto esta semana en lugar de su compatriota Hayden Palacios (ante su inminente salida) y Nicolás Lodeiro, que renovó con Nacional tras analizar retirarse a fines de 2025.

MERCADO DE PASES La "telenovela" de César Araujo: Tigres de México acelera por el volante y en Nacional se empiezan a "olvidar" de él, según Flavio Perchman

NACIONAL El arco y la defensa de Nacional para el clásico ante Peñarol: los nombres cantados en el triángulo final y las pruebas y la posible sorpresa de Jadson Viera en los laterales

Christian Oliva adentro, con una posible salida en el radar

20260124 christian oliva nacional deportes concepcion amistoso (23) Christian Oliva en la presentación del plantel de Nacional Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Una de las buenas noticias que recibió Nacional en la semana fue que Christian Oliva estará disponible para el clásico.

El centrocampista, ganador del premio a mejor volante del 2025 en la encuesta Fútbolx100 de Referí, no fue parte del amistoso contra Deportes Concepción por una molestia física, y su posible salida de Nacional mantiene en vilo al tricolor.

Jadson Viera sabe que si Oliva se va, algo que no está descartado, lo hará después de la final de la Supercopa, por lo que el mediocampista se perfila como uno de los titulares en el medio, en el rol de volante de contención.

Para ese rol es que Nacional sigue intentando, aunque cada vez con menos fuerza, contratar a César Araujo, exjugador del Orlando City que suena para reforzar a Tigres de México.

El vicepresidente de Nacional Flavio Perchman fue claro en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador: "Si Oliva no se va, no creo que vayamos a buscar otro volante". Si se va, irán al mercado.

Luciano Boggio, un nombre afianzado

20251016 Luciano Boggio Wanderers Nacional Torneo Clausura 2025 Foto Dante Fernández Focouy (5) Luciano Boggio Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Boggio es una ficha casi cantada en el once de Nacional. Desde que llegó al tricolor para la segunda fecha del Torneo Apertura 2025, el volante jugó los 39 partidos que disputó Nacional por la Liga AUF Uruguaya, incluyendo las finales del Torneo Intermedio y el campeonato contra Peñarol, y en 38 de ellos como titular. También jugó desde el arranque los seis partidos de la Copa Libertadores.

Sus minutos de juego no mermaron con ninguno de los tres entrenadores que tuvo el equipo durante el año (Martín Lasarte, Pablo Peirano y Viera). Con el actual DT tricolor jugó como volante central en línea de cuatro y de tres, y también disputó minutos más volcado hacia la derecha.

Para este domingo, se perfila como el interior derecho del medio tricolor, en el que ha demostrado ser uno de los encargados de las transiciones ofensivas, así como de apoyar en los ataques por el costado diestro.

Lucas Rodríguez, con cada vez más consideración

20260124 lucas rodriguez y maximiliano gomez nacional deportes concepcion amistoso (35) Lucas Rodríguez celebra su gol contra Deportes Concepción junto a Maxi Gómez Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Tras llegar en el segundo semestre de 2025 y arrancar con pocos minutos, Lucas Rodríguez se afianzó en el once tricolor desde la fecha 8 del Torneo Clausura, y de ahí en más no salió del equipo, salvo por un partido que no jugó por lesión.

Con Viera, Rodríguez se ha consolidado como uno de los fijos en el medio en las distintas tácticas que puso en cancha el entrenador, siempre como volante central.

El mediocampista se perfila como posible titular en el puesto de interior por izquierda. Viene de anotar el único gol del amistoso contra Deportes Concepción, encuentro en el que registró varias recuperaciones y algunas llegadas en zona de ataque jugando como el volante de contención del 4-3-1-2 tricolor.

El nuevo rol de Juan Cruz de los Santos que lo puede meter en el once de Nacional

20251123 Juan Cruz De los Santos de Nacional festeja su gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Juan Cruz De los Santos de Nacional festeja su gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

La gran duda en el medio tricolor es el puesto del interior zurdo. Lucas Rodríguez cuenta con más posibilidades, pero Juan Cruz de los Santos está en la discusión.

El jugador formado como extremo tuvo minutos como interior por el costado izquierdo en el amistoso contra Deportes Concepción, y contó con algunas llegadas de peligro al área rival.

Jadson Viera fue consultado sobre este cambio de rol del exjugador de River Plate, y contestó: “Lo de Juan Cruz me pasa con cuatro o cinco jugadores que estoy tratando también de darles otra función a ellos, porque me parece que son características difíciles de encontrar".

"Me pasa también con el Sapito (Exequiel) Mereles, que me parece que puede jugar también de mediapunta, porque tiene remate, porque tiene desmarque… Entonces he aprovechado esto para trabajar con ellos, les doy indicaciones de lo que quiero, porque hay ciertos lugares que ellos lo pueden aprovechar con o sin pelota", agregó.

Las posibles variantes que tendrá a disposición Jadson Viera

Agustín dos Santos, el nuevo 10

Agustín Dos Santos Agustín Dos Santos Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Uno de los juveniles que más creció en la pretemporada tricolor fue Agustín dos Santos. El volante creativo jugó todos los minutos de la Copa de la Liga AUF, que Nacional aprovechó para darle juego a juveniles y jugadores de recambio, y fue una de las figuras del equipo, con un gol anotado ante Cerro Largo.

El futbolista de 17 años heredó la camiseta número 10 que había dejado vacante Mauricio Pereyra, que se retiró del fútbol, y jugó 25 minutos en el amistoso contra Concepción el fin de semana pasada, como uno de los tres volantes centrales.

Todo indica que el nuevo 10 albo tendrá más minutos que la temporada pasada, en la que acumuló 133 minutos en cuatro partidos de la Liga AUF Uruguaya, dos de ellos como titular, y otros 38 minutos repartidos en dos encuentros de la Copa AUF Uruguay.

Agustín Vera, posible volante ofensivo

20260113 El debut de Christian Tabó en Deportivo Maldonado ante Nacional por la Copa de la Liga AUF Agustín Vera contra Christian Tabó, en la Copa de la Liga AUF FOTO: @maldosad

Uno de los nuevos jugadores de Nacional es Agustín Vera, que llegó libre al club desde River Plate. El futbolista jugó los tres partidos de la Copa de la Liga AUF, oscilando entre los roles de volante ofensivo en el mediocampo y mediapunta, dos funciones que también cumplió en su pasaje por el darsenero.

Entró en los últimos ocho minutos del amistoso contra Deportes Concepción.

Jhon Guzmán, la joven apuesta colombiana

20251224 El juvenil colombiano Jhon Guzmán será nuevo jugador de Nacional Jhon Guzmán durante su paso por la selección Sub-20 de Colombia

En los últimos días Nacional inscribió al colombiano Jhon Guzmán, volante de 20 años que llegó al club proveniente del Internacional de Palmira de su país. La inminente salida de Hayden Palacios del club permitió al tricolor sacar a este jugador de la lista y anotar a la nueva contratación como una de las fichas extranjeras.

El mediocampista de contención, que tiene experiencia en la selección Sub-20 de Colombia, llegó como una apuesta al albo. Debutó contra Concepción, amistoso en el que jugó ocho minutos.

Flavio Perchman dijo a El Espectador que el futbolista viene mostrando un buen rendimiento en los entrenamientos.

Nicolás Lodeiro y su experiencia

20260124 nicolas lodeiro nacional deportes concepcion amistoso (14) Nicolás Lodeiro en la presentación del plantel de Nacional Foto: Gastón Britos/ FocoUy

La otra alternativa con la que cuenta Nacional en el medio es la de Nicolás Lodeiro. El experimentado jugador de 36 años tuvo minutos a fin de año en la zona de volantes bajo el mando de Viera, incluyendo un ingreso en el cierre de la segunda final de la Liga AUF Uruguaya contra Peñarol.

El exjugador de la selección uruguaya, que puede jugar como volante o mediapunta, renovó su vínculo con Nacional luego de analizar el retiro a fines de 2025. Jugó ocho minutos contra Deportes Concepción.

20250401 Luciano González, Selección de Uruguay sub 17. Foto: @Uruguay Luciano González con la selección uruguaya Sub-17 Foto: @Uruguay

Luciano González, volante de la categoría 2008, fue el debutante de Nacional con más participación en la Copa de la Liga: disputó todos los minutos de los tres partidos. También pateó en las tres tandas, con dos aciertos ante Deportivo Maldonado y Cerro Largo y un penal errado ante Progreso.

Fue sparring de la selección uruguaya durante el 2025, y su participación en la copa deja a entrever la posibilidad de que tenga minutos durante el 2026.

El otro volante juvenil con minutos en el torneo veraniego fue Jonathan Dalmas, de la categoría 2006: jugó 23 minutos entre dos encuentros. Entró faltando 16 minutos contra Depor, y jugó los últimos 7 contra Progreso.