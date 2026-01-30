La deuda de Peñarol con Jaime Báez y Rodrigo Saravia, la cancelación de la segunda cuota de Leonardo Fernández y el posible regreso de Damián García

Peñarol vive horas de preocupación porque el plantel no está cerrado y el domingo (hora 20.00, Estadio Centenario) inicia la temporada oficial con un clásico ante un Nacional que abre el 2026 tal como cerró el 2025: con el plantel más rico y variado del medio.

El entrenador Diego Aguirre sigue esperando por Nicolás Vallejo que el martes dijo que la chance de llegar a Peñarol era tan solo un "rumor" .

Mientras, un consejero de Peñarol, confió a Referí de que "de acá a una semana vamos a tener a un extremo entrenando en Los Aromos" . El que está prácticamente cerrado es el colombiano Luis Angulo, de Talleres de Córdoba .

Javier Ruiz, de Independiente, llegó a un principio de acuerdo con Necaxa por US$ 1,6 millones, cifra a la que Peñarol no pudo llegar.

También está cerca un volante central. Peñarol ofertó US$ 100 mil por el préstamo de Nicolás "Indio" Fernández, ex Fénix que juega en Godoy Cruz. En las últimas horas se elevó la propuesta porque esa cifra fue rechazada de plano. El jugador está tasado en US$ 1,5 millones.

omKU4lDX8FF9mHi9yiEZ3pffVcOTiEP7yRhErvvi.webp Roberto Fernández Staff Images / Conmebol

Una de las alternativas que se maneja para reforzar esa zona, que Aguirre no pidió inicialmente reforzar porque pese a la salida de Ignacio Sosa vuelven esta temporada Eduardo Darias y Tomás Olase, tras superar roturas de ligamentos, es Damián García.

20240602 Damián García , festejo. Fénix, Peñarol, Torneo Apertura 2024, Campeonato Uruguayo.jpg Damián García Foto: Inés Guimaraens

Entre 2023 y 2024, Damián García jugó 70 partidos y en febrero de 2025 fue transferido a Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos donde solamente ha jugado 13 partidos desde entonces.

Al volante le costó adaptarse, el idioma le representó una importante barrera y el club, que invirtió US$ 4 millones por su ficha, está dispuesto a cederlo.

¿Es un impedimento el actual mal relacionamiento que existe entre el presidente Ignacio Ruglio y el representante del jugador, Edgardo Lasalvia? "No, se soluciona en cinco minutos con una llamada. Si al jugador le sirve volver, en Peñarol tiene las puertas abiertas".

Pagada la segunda cuota de Leonardo Fernández

20251116 Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya Leonardo Fernández FOTO: Ignacio Mereola/FocoUy

Vencida el 10 de diciembre y tras un pedido de aplazamiento de un mes, Peñarol canceló días atrás (viernes 23 de enero) la segunda cuota por el millonario pase de Leonardo Fernández.

Tras el ingreso de dineros al club, Peñarol afrontó la segunda cuota de US$ 1,5 millones y ya llegó al pago de US$ 3 millones.

Ruglio explicó el jueves a Minuto 1 de Carve Deportiva cómo hizo para juntar ese dinero y pagar la segunda cuota: "Todavía no sabemos cómo ni cuando vamos a cobrar los derechos de televisión, empezamos a hacer acopios de dinero, a alguna prima, comisión de contratistas y porcentaje de algún jugador que se vendió y le teníamos que depositar su parte, les preguntamos si nos podíamos tomar dos o tres meses hasta saber cuánto cobramos nuestro segundo principal ingreso que son los derechos de televisión. Lo llamé al presidente de Toluca para pedirle pagar el 25 de enero y después de 40 días le depositamos el dinero".

Peñarol le está debiendo US$ 890 mil de la comisión al contratista Jorge Chijane y todavía no le pagó a Fernández el 50% de la totalidad del sueldo del segundo semestre de 2024, un monto que asciende a US$ 450 mil.

Los reclamos de Jaime Báez y Rodrigo Saravia: US$ 200 mil

whatsapp-image-2023-04-23-at-19-12-45-jpeg..webp Rodrigo Saravia Inés Guimaraens

Peñarol recibió en las últimas horas reclamos de deudas de Jaime Báez y Rodrigo Saravia.

Baéz jugó el segundo semestre de 2024, arrancó la temporada 2025 y rescindió contrato un mes antes de finalizar el vínculo, pero volvió en setiembre, cuando se lesionó Javier Cabrera.

"Es de premios más algunos salarios que resigne algo de eso, porque bueno, porque así administramos el club. Lo tenemos que pagar antes de marzo, no es exigible ahora. No es nada nuevo, es dejar por lo menos algo para el club. Al jugador que anduvo muy bien, si va a ganar bien que deje algo, y al jugador que anduvo muy mal también le pedimos, a veces nos dicen que no van a dejar nada. Pero siempre hacemos el intento, a veces pasa, a veces no", explicó Ruglio el jueves.

"Lo de Rodrigo es una situación que reclama su porcentaje de una cuota de Rostov que después no nos pagó lo que nos debía, porque Rodrigo se fue de Rusia sin aviso y no volvió; para la FIFA es un problema entre Rostov y el jugador", dijo.

Un consejero dijo a Referí que el pase de Saravia a Rostov, que se concretó en julio de 2024, se hizo en US$ 1,8 millones, se concretó con un plan de cuotas. En cada cuota que Peñarol recibe hay un porcentaje del 20% que le corresponde al jugador. "Peñarol no los pagó y cuando el jugador los reclame por los canales de la AUF se le va a tener que pagar".

Según informó la fuente consultada, Peñarol le debe US$ 200 mil a Saravia y US$ 150 mil a Báez.