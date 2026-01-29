Reparto de derechos de TV: consejero de Peñarol explicó abstención por falta de "reglas claras" y AUF "sin asumir responsabilidad ante posibles incumplimientos"

Como informó Referí, el consejo directivo aurinegro decidió el martes, en una reñida votación, no aprobar la fórmula de reparto del dinero por el nuevo contrato que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) suscribió con nueve empresas tras licitar los derechos del fútbol uruguayo.

Luego, en el Consejo de Fútbol Profesional de la AUF, la votación de los clubes pasó a cuarto intermedio hasta este viernes, con el objetivo de aclarar algunos detalles del documento.

Ya se conoce que tanto Peñarol como Nacional recibirán US$ 8.1 millones por los derechos de TV en el nuevo esquema de reparto. Por su parte, los 14 equipos restantes de Primera División recibirán US$ 1.800.000 cada uno, más US$ 100.000 en infraestructura y otros US$ 100.000 para el VAR, por lo que cada equipo recibirá US$ 2.000.000. En Segunda división, cada club recibirá US$ 700.000, más US$ 100.000 en infraestructura.

En sus redes sociales, González explicó los motivos por los que el oficialismo se abstuvo de la votación.

“El reglamento tratado no establecía con claridad cómo se instrumentaría la repartición de los fondos, si sería por montos fijos o porcentajes, ni qué garantías reales tendrían los clubes para el cobro”, señaló.

“Además, el esquema otorgaba a la AUF un rol central en la negociación, distribución y retención de los ingresos, actuando como juez y parte, sin asumir responsabilidad ante posibles incumplimientos de pago, lo que dejaba a Peñarol expuesto sin controles ni garantías suficientes”, agregó.

González señaló que “aceptar estas condiciones implicaba el riesgo de percibir menos ingresos reales, aun cuando los montos globales resultaran atractivos, especialmente si la distribución se aplicaba sobre fondos efectivamente cobrados y sin respaldo adecuado”.

“Por eso entendimos que no era responsable aprobar una decisión de esta magnitud sin reglas claras, garantías sólidas y mecanismos de protección”, sostuvo.

“Es importante aclarar que el proceso licitatorio ya está adjudicado y que el derecho de Peñarol a percibir mayores ingresos no está en discusión ni sujeto a votación. Lo único que se debate es el reglamento de distribución: criterios, porcentajes, detracciones y garantías, y es allí donde el esquema propuesto podría perjudicar al Club, incluso sin considerar la reducción del porcentaje histórico de los clubes grandes”, agregó el directivo aurinegro.

Además, señaló: “Nuestra posición no es contraria a que Peñarol reciba más recursos. Por el contrario, buscamos que cualquier acuerdo se apruebe con certezas, transparencia y seguridad jurídica, cuidando los intereses del Club y de sus socios”.