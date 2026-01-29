AUF liberó la Supercopa Uruguaya del domingo entre Nacional vs Peñarol y se podrá ver en todos los cables y por streaming

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) envió este miércoles una carta a las empresas que ganaron la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo anunciando que les liberó las imágenes para el clásico del domingo y que la Supercopa Uruguaya se podrá ver en todos los cables y por streaming , tal como ocurría hasta diciembre.

De esta forma se terminó la especulación acerca de si se podrá ver o no el clásico que Nacional y Peñarol jugarán el domingo a partir de la hora 20 en el Estadio Centenario y libera las presiones para que los abogados de la AUF puedan seguir negociando con las nueve empresas que ganaron las ocho licitaciones en la redacción de los contratos de los derechos comerciales y de producción para el período enero 2026-diciembre 2029, que todavía no fueron firmados .

De esta forma, el clásico del domingo se podrá ver por streaming en Disney+ y en todas aquellas empresas que brindan ese servicio y que lleguen a un acuerdo con Tenfield (licenciatario del streaming).

También se podrá ver en los cables con aquellos cableoperadores con los que Torneos/Directv (licenciatario del cable) hayan llegado a un acuerdo .

Está confirmado que el clásico se podrá ver en los cables a través de Directv, TCC, Flow, Cable Plus y todos los del interior nucleados en la CUTA.

TCC firmó este martes el acuerdo con el consorcio Torneos/Directv, y Nuevo Siglo y Montecable estaban también en vías de acuerdo.

Todas las empresas de cable firmaron solamente por este año con Torneos/Directv, por tanto a partir de 2027 tendrán que sentarse a negociar nuevamente.

¿Produce Tenfield la final de la Supercopa?

Por otra parte, Tenfield tiene hasta el viernes al mediodía para confirmar si realizará la producción del clásico en las condiciones establecidas por la AUF.

Si responde afirmativamente se encargará de generar los contenidos de la transmisión que se verán a través de todas las pantallas, pero si la respuesta es negativa, la AUF lo hará con otra empresa.

Hasta ahora la empresa elegida por la AUF para la producción fue Torneos, que forma parte del consorcio con Directv.

La decisión de la AUF para descomprimir y generar tranquilidad en los usuarios

A tres días del inicio de la temporada 2026, la AUF tomó una decisión que tuvo como objetivo brindar calma a los usuarios, que podrán ver el clásico del domingo en todos los cables y por streaming.

En las últimas horas había aumentado la preocupación de quienes pretendían sentarse el domingo frente al televisor para ver Peñarol vs Nacional por la Supercopa a raíz de que no encontraban respuestas en las empresas que prestan los servicios y aumentaba la incertidumbre.

Ahora, con esta decisión, la Asociación descomprió tensiones y las negociaciones de los contratos seguirán su curso sin la urgencia de resolverlo antes del domingo.

Hasta este jueves ninguna de las empresas que ganaron la licitación había firmado los contratos.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, viaja este jueves de tarde con la comitiva del presidente Yamandú Orsi que inicia una gira por China, en una delegación de cerca de 150 personas que está compuesta por funcionarios del gobierno pero también por una importante cantidad de empresarios.

En las últimas horas se sumaron a la delegación tres representantes de la empresa Tenfield.

¿Qué están negociando los abogados?

La AUF envió el viernes los contratos a las empresas que fueron adjudicatarias de los seis bloques de los derechos comerciales.

Cable+TV abierta (consorcio Torneos/Directv)

Streaming (Tenfield)

Derechos internacionales (consorcio Click-Antel)

Publicidad (Tenfield)

Mercado de apuestas (Mediapro)

Otras competencias (consorcio Flor/GMC/Conosur)

Este jueves la AUF también le envió a Tenfield los contratos de producción comercial y producción audiovisual.

Los abogados de la AUF y de las empresas trabajan sobre los textos enviados para terminar de estampar la firma, pero a esta altura de la semana ninguna de las empresa tiene urgencia porque podrán transmitir la Supercopa haya suscrito o no el acuerdo.