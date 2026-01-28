Sorteo de la Liga AUF Uruguaya 2026: Peñarol debutará de local contra City Torque, Nacional visita a Boston River y el clásico es en la cuarta fecha

Live Blog Post

Premios AUF 2025

Mejor árbitro: Gustavo Tejera

Mejor árbitro asistente: Nicolás Tarán

Mejor gol del año: José Álvarez de Defensor Sporting a Nacional por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Álvarez, ahora en Albion, no está presente en la ceremonia de entrega de premios.

Mejor atajada: Sebastián Lentinelly ganó por una triple atajada contra Cerro Largo en la fecha 15 del Torneo Apertura. El golero está ahora en Olimpia de Asunción. Dos atajadas fueron a Julián Contreras y una a Matías Mir.

Mejor debutante del año: Leandro Umpiérrez de Peñarol. El volante mandó un mensaje grabado en un video y dijo: "Vamos por un gran 2026".

Jugador votado por el público: Julián Millán. El premio fue entregado por Matías Pérez y el exjugador, actual entrenador, Sergio "Chapita" Blanco. Este es el único premio que eligió el público, Los otros fueron elegidos por el equipo técnico de la AUF.

Mejor entrenador: Joaquín Papa de Liverpool. Coincide con el premio de la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí desde 1997.

Joven talento: Nahuel Herrera de Peñarol. Coincide con el premio de la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí desde 1997 y que premia a la "revelación" de la temporada.

Mejor jugador del año: Abel Hernández. Coincide con el premio de la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí desde 1997.

Equipo ideal de la temporada 2025: Gino Santilli de Cerro Largo, Kevin Amaro de Liverpool, Nahuel Herrera de Peñarol, Julián Millán de Nacional, Maximiliano Olivera de Peñarol; Ignacio Sosa de Peñarol, Christian Oliva de Nacional, Luciano Boggio de Nacional; Nicolás López de Nacional, Abel Hernández de Liverpool y Nicolás Vallejo de Liverpool. Es el mismo equipo de la encuesta Fútbolx100.