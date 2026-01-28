Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA 2026

Sorteo de la Liga AUF Uruguaya 2026: Peñarol debutará de local contra City Torque, Nacional visita a Boston River y el clásico es en la cuarta fecha

En el Estadio Centenario se realizó el sorteo de la Liga AUF Uruguaya 2026: el clásico, que no se digitó será en la cuarta fecha y Nacional será local en el Torneo Apertura

28 de enero 2026 - 19:26hs
Sorteo copa auf uruguay 2025
Foto: Leonardo Carreño

EN VIVO

En la tribuna América del Estadio Centenario se realizó el sorteo de la Liga AUF Uruguaya 2026. Este miércoles se conoció el nombre de los torneos, el fixture del campeonato y las fechas en que se disputará la temporada oficial.

Peñarol debutará de local en el Estadio Campeón del Siglo contra Montevideo City Torque.

Nacional será visitante contra Boston River.

El clásico será en la cuarta fecha. Nacional recibirá a Peñarol en el Gran Parque Central.

Defensor Sporting y Danubio jugarán en la octava fecha del Apertura.

Live Blog Post

El fixture completo del Torneo Apertura que inicia la Liga AUF Uruguaya

Mirá en esta nota el fixture completo del Torneo Apertura.

Live Blog Post

El clásico será en la cuarta fecha

En la cuarta fecha, Nacional será local contra Peñarol en el Gran Parque Central.

En la octava etapa chocarán Defensor Sporting y Danubio.

Live Blog Post

Cruces de la primera fecha definidos

Albion jugará contra Liverpool en la primera etapa.

Wanderers lo hará ante Defensor Sporting.

Racing recibirá a Deportivo Maldonado.

Peñarol será local contra Montevideo City Torque.

Progreso se las verá en el Paladino con Central Español.

Cerro recibirá a Danubio.

Juventud será local ante Cerro Largo.

Nacional visitará a Boston River

Live Blog Post

Los números para el sorteo

1- Albion

2- Cerro

3- Boston River

4- Racing

5- Progreso

6- Peñarol

7- Juventud

8- Wanderers

9- Defensor Sporting

10- Cerro Largo

11- Montevideo City Torque

12- Central Español

13- Deportivo Maldonado

14- Nacional

15- Danubio

16- Liverpool

Live Blog Post

El nombre de los torneos

La Liga AUF Uruguaya llevará el nombre de Juan Carlos De Lima, exjugador de Nacional, Defensor Sporting y Peñarol.

El Torneo Apertura llevará el nombre de Rafael Peña, exencargado de seguridad de la AUF.

El nombre del Torneo Intermedio será Héctor "Manco" Castro, gloria de Nacional y la selección uruguaya, campeón de América y del mundo con la celeste.

El nombre del Torneo Clausura será Juan Lema Benso, exdirigente de Peñarol.

Live Blog Post

Álvaro Rivero explica las pautas del sorteo

El presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, explica las coordenadas en las que se desarrollará el sorteo.

Liverpool y Wanderers jugarán de locales en el Parque Viera. Albion y Defensor Sporting lo harán en el estadio Luis Franzini. Por esto tendrán localías alternadas, tras propuesta de la Mesa y aceptación, ayer, del Consejo de Liga de Primera División. Liverpool está remodelando Belvedere.

Live Blog Post

Julián Millán y Luciano Boggio entrevistados por AUFTV

Los campeones uruguayos de Nacional, Millán y Boggio, hablan con AUFTV- "No lo dudé" dijo Millán recordando cuando Nacional lo fue a buscar. Boggio dijo que no tiene un rival al que prefiera para iniciar porque la "cabeza" está puesta en el clásico del domingo contra Peñarol, por la Supercopa Uruguaya.

Live Blog Post

Premios AUF 2025

Mejor árbitro: Gustavo Tejera

Mejor árbitro asistente: Nicolás Tarán

Mejor gol del año: José Álvarez de Defensor Sporting a Nacional por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Álvarez, ahora en Albion, no está presente en la ceremonia de entrega de premios.

Mejor atajada: Sebastián Lentinelly ganó por una triple atajada contra Cerro Largo en la fecha 15 del Torneo Apertura. El golero está ahora en Olimpia de Asunción. Dos atajadas fueron a Julián Contreras y una a Matías Mir.

Mejor debutante del año: Leandro Umpiérrez de Peñarol. El volante mandó un mensaje grabado en un video y dijo: "Vamos por un gran 2026".

Jugador votado por el público: Julián Millán. El premio fue entregado por Matías Pérez y el exjugador, actual entrenador, Sergio "Chapita" Blanco. Este es el único premio que eligió el público, Los otros fueron elegidos por el equipo técnico de la AUF.

Mejor entrenador: Joaquín Papa de Liverpool. Coincide con el premio de la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí desde 1997.

Joven talento: Nahuel Herrera de Peñarol. Coincide con el premio de la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí desde 1997 y que premia a la "revelación" de la temporada.

Mejor jugador del año: Abel Hernández. Coincide con el premio de la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí desde 1997.

Equipo ideal de la temporada 2025: Gino Santilli de Cerro Largo, Kevin Amaro de Liverpool, Nahuel Herrera de Peñarol, Julián Millán de Nacional, Maximiliano Olivera de Peñarol; Ignacio Sosa de Peñarol, Christian Oliva de Nacional, Luciano Boggio de Nacional; Nicolás López de Nacional, Abel Hernández de Liverpool y Nicolás Vallejo de Liverpool. Es el mismo equipo de la encuesta Fútbolx100.

Live Blog Post

Copa AUF sin Género para Nacional

Nacional ganó este torneo especial con 122 puntos, sumando el torneo masculino y el femenino. Entregó el premio el integrantes del comité ejecutivo de la AUF Matías Pérez a Martina Segovia y Valentina Cousillas del femenino, y Luciano Boggio y Julián Millán del masculino.

Live Blog Post

Premios estadísticos de la AUF

Lautaro Amadé de Racing, Kevin Dawson de Defensor Sporting y Mauro Goicochea de Danubio 3.330 minutos en 37 partidos. Fueron los únicos tres de toda la temporada 2025 con asistencia perfecta.

Nacional tuvo la valla menos vencida con 33 goles. El arco lo custodiaron Luis Mejía e Ignacio Suárez.

Abel Hernández, con 25 goles en Liverpool, fue el goleador del campeonato con 25 goles.

Live Blog Post

Guillermo Pena le entrega la copa a Flavio Perchman

El representante de Nacional en la Mesa Ejecutiva, Guillermo Pena, le entrega a Perchman la copa de campeón uruguayo 2025. Se generó algún aplauso.

Live Blog Post

Comienza la premiación a los mejores del 2025 para la AUF

Arranca la premiación. Eligieron los premios exjugadores, entrenadores, preparadores físicos y árbitros.

Live Blog Post

Flavio Perchman: "Estoy muy conforme con el período de pases"

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, expresó: "Estoy muy conforme con el período de pases, todavía faltan algunos detalles pero si cerramos a Araújo vamos a estar muy bien preparados", dijo a la transmisión de AUFTV.

Live Blog Post

Luciano Boggio y Julián Millán presentes, Abel Hernández ausente

Los campeones uruguayos con Nacional, Luciano Boggio y Julián Millán, dijeron presentes. Abel Hernández no está porque este jueves viaja a Barcelona para hacer un tratamiento de 10 días para recuperarse de la lesión de rodilla que sufrió el sábado 17 de enero contra River Plate.

Live Blog Post

Premiación de los mejores jugadores para la AUF

Antes del sorteo, la AUF premiará a los mejores jugadores de la temporada 2025.

Live Blog Post

El clásico no será digitado

Ya es sabido que el clásico no será digitado y pueda caer en cualquiera de las 15 fechas del Torneo Apertura.

Live Blog Post

Por dónde ver el sorteo de la Liga AUF Uruguaya

El sorteo es transmitido por AUFTV.

Las más leídas

Emanuel Gularte de Peñarol ante Gonzalo Carneiro de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
SUPERCOPA URUGUAYA

Peñarol vs Nacional: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico de la Supercopa Uruguaya de este domingo

Progreso campeón
COPA DE LA LIGA AUF

Progreso le ganó 2-1 a Boston River y se consagró campeón de la primera edición de la Copa de la Liga AUF

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la AUF no firma el contrato con Tenfield sin las condiciones de casteo y compra de streaming y cable; ya manejan fórmulas alternativas
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: la AUF no firma el contrato con Tenfield sin las condiciones de casteo y compra de streaming y cable; ya manejan fórmulas alternativas

Randall Rodríguez
URUGUAYOS

La decisión de Randall Rodríguez en Vélez Sarsfield; mirá lo que informan en Argentina sobre el arquero ex Peñarol y campeón del mundo sub 20

Temas:

Liga AUF Uruguaya

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos