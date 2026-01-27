Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TEMPORADA 2026

Sorteo del fixture de la Liga AUF Uruguaya 2026: los acuerdos previos, qué pasa con el clásico Nacional vs Peñarol y los clubes podrán vender localías

El Estadio Centenario será hoy a la hora 19.30 sede del sorteo del fixture de la temporada 2026 de Primera División

27 de enero 2026 - 12:14hs
Sorteo copa auf uruguay 2025
Foto: Leonardo Carreño

El azar determinará este martes en la reunión del consejo de liga de Primera División, que se realizará a la hora 19.30 en el Estadio Centenario, el calendario de la temporada 2026 del fútbol uruguayo, que espera por la firma de los contratos de la reciente comercialización de los derechos de TV del (período 2026-2029).

La temporada 2026 no sufrirá cambios en su formato de disputa.

Si es necesario, se jugarán las semifinales y finales.

La Supercopa Uruguaya
CLÁSICO

Peñarol será local contra Nacional en la Supercopa Uruguaya: están definidos los precios de las entradas y se fijó el horario

Fabián Noguera
PEÑAROL

Fabián Noguera, que en 2023 jugó en Nacional, fue ofrecido a Peñarol y Diego Aguirre analiza su incorporación y también la de un extremo uruguayo libre en la MLS

No habrá finales solamente si el mismo equipo gana Apertura, Clausura y la Tabla Anual y automáticamente se adjudica el título de la Liga AUF Uruguaya.

En medio del Torneo Intermedio habrá un receso de cinco semanas por el Mundial 2026.

Quedó establecido que Liverpool, que iniciará en estos días las obras para la construcción de su nuevo estadio, jugará en el Parque Viera y compartirá la localía con Wanderers, dueño del estadio.

Además, Albion será local en el Franzini y ocurrirá lo mismo, compartirá la localía con Defensor Sporting.

Para evitar que en la misma fecha jueguen los dos equipos en el estadio que comparten, la AUF propone digitar el sorteo para que los clubes sean locales de forma alternada.

Ahora, la gran pregunta que se instaló previo al sorteo es, ¿Nacional y Peñarol digitarán el clásico?

Por el momento es intenciones de Peñarol digitar el clásico y acordar que se juegue en el último tercio del calendario, pero Nacional aún no se expidió.

En la temporada 2025, el clásico Nacional vs Peñarol se jugó en la segunda fecha.

La digitación del clásico y de las localías de los equipos que comparten estadio tiene que ser acordado previamente entre los clubes y aprobado por mayoría.

La AUF permitirá vender localías en la temporada 2026

Los clubes que participen en el torneo de Primera podrá vender sus localías, si así lo quisieran, porque no está reglamentado al respecto ni se hará este martes.

Para la AUF, cambiar la localía por dinero se trata de un acuerdo entre terceros y, como no se va a reglamentar, no cambiará para este año.

¿Cómo se resuelve la fijación de un partido en el que un equipo no quiere ser local en su estadio? Si el equipo decide no ejercer su localía, entonces define la mesa ejecutiva, que escucha la aspiración del club local, y podrá fijar como segunda cancha el Estadio Centenario.

De todas formas, si los dos clubes se ponen de acuerdo pueden jugar en cualquier escenario.

Temas:

Liga AUF Uruguaya AUF sorteo Nacional Estadio Centenario Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Fabián Noguera
PEÑAROL

Fabián Noguera, que en 2023 jugó en Nacional, fue ofrecido a Peñarol y Diego Aguirre analiza su incorporación y también la de un extremo uruguayo libre en la MLS

Christian Ebere en la presentación del plantel de Nacional
MERCADO DE PASES

Christian Ebere, cerca de salir de Nacional: Plaza Colonia recibió varias ofertas por el delantero y espera cerrar su pase en las próximas "24 horas"

La Supercopa Uruguaya
CLÁSICO

Peñarol será local contra Nacional en la Supercopa Uruguaya: están definidos los precios de las entradas y se fijó el horario

La sub 20 de Peñarol que ganó la Copa Libertadores
PEÑAROL

Los campeones sub 20 de Peñarol en la Copa Libertadores 2022: solo 11 llegaron a Primera, siete no sumaron ni 10 partidos y el club hizo caja con tres en US$ 5,1 millones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos