Sorteo del fixture de la Liga AUF Uruguaya 2026: los acuerdos previos, qué pasa con el clásico Nacional vs Peñarol y los clubes podrán vender localías

El azar determinará este martes en la reunión del consejo de liga de Primera División, que se realizará a la hora 19.30 en el Estadio Centenario, el calendario de la temporada 2026 del fútbol uruguayo, que espera por la firma de los contratos de la reciente comercialización de los derechos de TV del (período 2026-2029).

La temporada 2026 no sufrirá cambios en su formato de disputa.

Después de la Supercopa que Nacional vs Peñarol jugarán el domingo a la hora 20 en el Estadio Centenario , se desarrollará el Torneo Apertura , luego el Torneo Intermedio y finalmente el Torneo Clausura .

Si es necesario, se jugarán las semifinales y finales.

No habrá finales solamente si el mismo equipo gana Apertura, Clausura y la Tabla Anual y automáticamente se adjudica el título de la Liga AUF Uruguaya.

En medio del Torneo Intermedio habrá un receso de cinco semanas por el Mundial 2026.

Quedó establecido que Liverpool, que iniciará en estos días las obras para la construcción de su nuevo estadio, jugará en el Parque Viera y compartirá la localía con Wanderers, dueño del estadio.

Además, Albion será local en el Franzini y ocurrirá lo mismo, compartirá la localía con Defensor Sporting.

Para evitar que en la misma fecha jueguen los dos equipos en el estadio que comparten, la AUF propone digitar el sorteo para que los clubes sean locales de forma alternada.

Ahora, la gran pregunta que se instaló previo al sorteo es, ¿Nacional y Peñarol digitarán el clásico?

Por el momento es intenciones de Peñarol digitar el clásico y acordar que se juegue en el último tercio del calendario, pero Nacional aún no se expidió.

En la temporada 2025, el clásico Nacional vs Peñarol se jugó en la segunda fecha.

La digitación del clásico y de las localías de los equipos que comparten estadio tiene que ser acordado previamente entre los clubes y aprobado por mayoría.

La AUF permitirá vender localías en la temporada 2026

Los clubes que participen en el torneo de Primera podrá vender sus localías, si así lo quisieran, porque no está reglamentado al respecto ni se hará este martes.

Para la AUF, cambiar la localía por dinero se trata de un acuerdo entre terceros y, como no se va a reglamentar, no cambiará para este año.

¿Cómo se resuelve la fijación de un partido en el que un equipo no quiere ser local en su estadio? Si el equipo decide no ejercer su localía, entonces define la mesa ejecutiva, que escucha la aspiración del club local, y podrá fijar como segunda cancha el Estadio Centenario.

De todas formas, si los dos clubes se ponen de acuerdo pueden jugar en cualquier escenario.