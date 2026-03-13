Frigorífico Florida vuelve a faenar vacunos y en una etapa inicial genera 100 empleos

Frigorífico Florida: reactivación de un polo industrial de gran importancia y no solo para ese departamento.

La reapertura del Frigorífico Florida , emblemático complejo industrial ubicado en uno de los accesos a la capital departamental, permitirá que en una etapa inicial haya 100 puestos de trabajo en forma directa , informó este viernes 13 de marzo Presidencia de la República.

Según se indicó a El Observador, con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y otras autoridades nacionales y departamentales, entre ellas el intendente de Florida, Carlos Enciso, se realizó la reinauguración del Frigorífico Florida , una planta industrial estratégica que retoma su actividad y abre una nueva etapa para la producción y el empleo en esa zona del territorio nacional.

También participaron del evento el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula; y José Luis Fernández, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, junto a representantes de gremiales rurales, consignatarios, trabajadores y otros actores vinculados a la cadena cárnica.

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La planta reabre bajo la gestión del Grupo Saturno (Abasto de Carnes Saturno SA) , empresa de capitales nacionales que adquirió las instalaciones con el objetivo de reactivar su capacidad productiva.

En esta nueva etapa, el frigorífico comenzará con faena destinada al mercado local y proyecta avanzar hacia la exportación, contando con habilitaciones sanitarias que permitan acceder a mercados exigentes como los asiáticos.

La reapertura permitirá retomar la actividad industrial de la planta y reincorporar trabajadores que se encontraban en seguro de paro, generando además nuevas oportunidades laborales y un impulso para la economía local y la cadena productiva del departamento.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 13.48.14 (1) Acto inaugural del nuevo Frigorífico Florida. Presidencia de la República

Yamandú Orsi y el valor de recuperar emprendimientos en el interior

Durante la actividad, el presidente Orsi destacó la importancia de recuperar emprendimientos productivos en el interior del país y subrayó el impacto que este tipo de inversiones tiene en el empleo y en la actividad económica.

Señaló que la reapertura de una planta industrial de estas características representa una señal positiva para el sector cárnico y para el desarrollo productivo, al tiempo que valoró el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para concretar este tipo de proyectos.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 13.48.15 El Frigorífico Florida reanuda labores de faena e industrialización de carnes. Presidencia de la República

Avero y la importancia de consolidar una operación sostenible

Luis Avero, director del Grupo Saturno, destacó el compromiso de la empresa para lograr la reactivación de la planta y para el fortalecimiento de la industria cárnica nacional.

Señaló que el objetivo es consolidar una operación sostenible en el tiempo, que permita generar empleo, fortalecer la producción y proyectar la carne uruguaya hacia nuevos mercados internacionales.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 15.32.49 El intendente de Florida, Carlos Enciso, destacó la importancia de la reapertura de un ámbito de trabajo para mucha gente.

Carlos Enciso: "Hoy es un día de fiesta para Florida"

El intendente Carlos Enciso valoró especialmente la reapertura del frigorífico en el actual contexto del departamento: “Hoy es un día de fiesta para Florida, porque además de nuevas iniciativas educativas, estamos celebrando la producción y el desarrollo que representa este frigorífico en su nueva etapa”, expresó.

Destacó, además, el impacto positivo que tendrá la reactivación de la planta para los trabajadores y para la actividad económica local, señalando que iniciativas de este tipo contribuyen a dinamizar el comercio, la producción y el entramado productivo del departamento.

Enciso sostuvo que el desafío es consolidar esta nueva etapa y fortalecer las sinergias entre la industria, los productores y las instituciones vinculadas al sector agropecuario: “Hay que apostar por el frigorífico y por el desarrollo que esto genera. Me da la impresión de que este frigorífico, en esta etapa, vino para quedarse”, concluyó.

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"Se resolvió en clave nacional"

Orsi, en el acto realizado en el predio donde está el frigorífico, relató que hace años trabaja junto al empresario Avero en la búsqueda de alternativas para hallar la mejor ubicación para su emprendimiento: "La fortuna y la vida me trajeron a este lugar, donde se inaugura una planta, con alguien que conocemos de Canelones y que hace años estaba detrás de una propuesta de este tipo", complementó, con base en el reporte de Presidencia de la República.

“Esto es la celebración de una historia personal que tengo con esta familia, y es también la posibilidad de demostrar que, si se mantienen las redes, es posible”, subrayó Orsi.

Destacó además el buen vínculo con los jefes comunales, entre intendentes y, a la vez, la buena relación con las autoridades del Banco República, así como la preocupación a nivel nacional en defensa del trabajo nacional.

“Esto se resuelve a la uruguaya. Y se resolvió en clave nacional”, sintetizó.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 13.48.13 La inversión para recuperar la actividad en el frigorífico floridense la realizó un grupo conformado por capitales nacionales. Presidencia de la República

El presidente del Banco República, Álvaro García, destacó que la entidad financiera ha cumplido con el rol comercial y el de desarrollo en apoyo a este emprendimiento en el departamento de Florida.

La institución financiera debe mantener una perspectiva amplia, “como corresponde al ‘banco país’, que está cumpliendo 130 años”, dijo.

García celebró el trabajo de diálogo permanente con las partes involucradas: la Intendencia de Florida, la empresa Saturno y la entidad que preside.

“Ha sido un trabajo duro, pero el trabajo paga. Cuando la voluntad existe, cuando las partes ponen lo mejor de sí”, reflexionó.