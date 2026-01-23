"Gran noticia para el departamento": Carlos Enciso celebró firma de traspaso de Frigorífico Florida entre Grupo Lequino y Saturno

El grupo argentino Lequino concretó este jueves en la tarde con la compañía uruguaya Saturno el traspaso del Frigorífico Florida , luego de que en mayo del 2025 anunciara su salida del país tras tres años de trabajo . El hecho fue celebrado por el intendente local, Carlos Enciso .

"Se acaba de firmar el traspaso de titularidad entre el grupo Lequio y Saturno del Frigorífico Florida! Gran noticia para el departamento! Éxitos ", destacó en su cuenta de X.

Lequino llegó a Uruguay a fines de 2022 cuando, en negociaciones con el Banco República (Brou), compró el Frigorífico Florida por US$ 8 millones .

Después de varios años, y mediante un comunicado, el grupo argentino agradeció el trabajo de sus colaboradores para que la empresa "salga adelante" y explicó que decidieron abandonar "sus proyectos en Uruguay" , luego de firmar una carta intención con grupo Saturno para así poder concentrarse en su "crecimiento en Argentina" .

"Sin dudas, el presente del frigorífico dista mucho de la planta parada que se adquirió en 2023 contando con exitosos registros de exportación a China, Europa y otros destinos; estando preparado para asumir nuevos desafíos cuando sea necesario", destacaron en su día.

Tras dicho anuncio, finalmente a finales de enero del 2026 se concretó la firma definitiva entre ambas empresas.

"Ha sido un camino bastante largo. Hoy mirábamos la primera fecha en que comenzamos a comunicarnos con el Grupo Lequino y fue el 21 de enero de 2025. Más de un año de negociaciones, de puesta a punto y de evaluar las posibilidades de reiniciar las actividades, que hoy finalmente terminan con esta firma", destacó Luis Avero director de Saturno, en declaraciones recogidas por el medio local Cw33 Florida.

"Hace 25 años que estamos en el mercado interno y preparándonos para dar este paso. Creemos que están dadas todas las condiciones para afrontar la gestión de un frigorífico exportador", añadió.

Avero además aseguró que uno de sus objetivos tras la firma es dar "trabajo de calidad", que cada funcionario tenga "5 o 6 jornales semanales" y ofrecer unos "ingresos dignos" para la gente.

"A medida que aumente la faena, también iremos incrementando la cantidad de empleados", cerró.