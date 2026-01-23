Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Sábado:
Mín  19°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Nacional / FLORIDA

"Gran noticia para el departamento": Carlos Enciso celebró firma de traspaso de Frigorífico Florida entre Grupo Lequino y Saturno

"Gran noticia para el departamento": Carlos Enciso celebró firma de traspaso de Frigorífico Florida entre Grupo Lequino y Saturno

23 de enero 2026 - 8:45hs
Carlos Enciso celebró firma de traspaso de Frigorífico Florida

Carlos Enciso celebró firma de traspaso de Frigorífico Florida

El grupo argentino Lequino concretó este jueves en la tarde con la compañía uruguaya Saturno el traspaso del Frigorífico Florida, luego de que en mayo del 2025 anunciara su salida del país tras tres años de trabajo. El hecho fue celebrado por el intendente local, Carlos Enciso.

"Se acaba de firmar el traspaso de titularidad entre el grupo Lequio y Saturno del Frigorífico Florida! Gran noticia para el departamento! Éxitos", destacó en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pajaroenciso/status/2014398446124363797?s=48&partner=&hide_thread=false

Lequino llegó a Uruguay a fines de 2022 cuando, en negociaciones con el Banco República (Brou), compró el Frigorífico Florida por US$ 8 millones.

Más noticias
Carlos Enciso durante la asunción como intendente de Florida
INTENDENCIA DE FLORIDA

Situación "crítica": Enciso y jerarcas de la Intendencia de Florida no cobrarán sueldos de julio para pagar a municipales

Carlos Enciso y Sebastián Da Silva﻿
FLORIDA

Enciso y Da Silva se cruzaron por la compra de estancia María Dolores: "Mentalidad urbana, de espaldas al campo" y "la capacidad de indignación no la hemos perdido"

Después de varios años, y mediante un comunicado, el grupo argentino agradeció el trabajo de sus colaboradores para que la empresa "salga adelante" y explicó que decidieron abandonar "sus proyectos en Uruguay", luego de firmar una carta intención con grupo Saturno para así poder concentrarse en su "crecimiento en Argentina".

"Sin dudas, el presente del frigorífico dista mucho de la planta parada que se adquirió en 2023 contando con exitosos registros de exportación a China, Europa y otros destinos; estando preparado para asumir nuevos desafíos cuando sea necesario", destacaron en su día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alvaro_chacho/status/1923710346373542206?s=20&partner=&hide_thread=false

Tras dicho anuncio, finalmente a finales de enero del 2026 se concretó la firma definitiva entre ambas empresas.

"Ha sido un camino bastante largo. Hoy mirábamos la primera fecha en que comenzamos a comunicarnos con el Grupo Lequino y fue el 21 de enero de 2025. Más de un año de negociaciones, de puesta a punto y de evaluar las posibilidades de reiniciar las actividades, que hoy finalmente terminan con esta firma", destacó Luis Avero director de Saturno, en declaraciones recogidas por el medio local Cw33 Florida.

"Hace 25 años que estamos en el mercado interno y preparándonos para dar este paso. Creemos que están dadas todas las condiciones para afrontar la gestión de un frigorífico exportador", añadió.

Avero además aseguró que uno de sus objetivos tras la firma es dar "trabajo de calidad", que cada funcionario tenga "5 o 6 jornales semanales" y ofrecer unos "ingresos dignos" para la gente.

"A medida que aumente la faena, también iremos incrementando la cantidad de empleados", cerró.

Temas:

Carlos Enciso Frigorífico BROU Frigorífico Florida

Seguí leyendo

Las más leídas

Baltasar Barcia
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 1 (1)-1 (3) Progreso por Copa de la Liga AUF: con un Andrés Mehring enorme en los penales, al Gaucho pasó a la final

Tenfield anunció el equipo de comunicadores que trabajará en los tres grandes desfiles del carnaval uruguayo.
CARNAVAL 2026

Seis integrantes tendrá el equipo periodístico de Tenfield para las emisiones de los desfiles de carnaval

El MSP detectó circulación de H3N2 en Uruguay, la potente variante de gripe que encendió las alarmas en Europa
SALUD PÚBLICA

El MSP detectó circulación de H3N2 en Uruguay, la potente variante de gripe que encendió las alarmas en Europa

Doña Bastarda en su espectáculo de 2025
DECISIÓN

INAU declaró el libreto de Doña Bastarda como "no apto para todo público" y la murga apeló: lo que dice el cuplé

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos