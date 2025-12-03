Dólar
/ Nacional / REUNIÓN

Carlos Enciso se reunió con Yamandú Orsi para presentar una propuesta de inversores alemanes en Florida

La iniciativa generaría entre 20 y 30 nuevos puestos de trabajo, cuyos empleados serían capacitados por personal especializado de Alemania

3 de diciembre 2025 - 14:00hs
Carlos Enciso junto a Yamandú Orsi, Fernanda Cardona y la delegación de inversores alemanes

Carlos Enciso junto a Yamandú Orsi, Fernanda Cardona y la delegación de inversores alemanes

El intendente de Florida, Carlos Enciso, junto a una delegación de inversores alemanes de la compañía Ecozn, se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el objetivo de plantear una eventual inversión del grupo en el departamento. En el encuentro también estuvo la ministra de Industria, Fernanda Cardona.

Los alemanes, según informaron medios locales, mantienen interés por invertir en la instalación de una planta de generación de energía mediante el tratamiento de residuos en el departamento.

La propuesta apunta a instalar una planta de este tipo en el departamento de Florida con una inversión —privada— estimada en 8 millones de euros. En rueda de prensa, Enciso explicó que "la inversión es totalmente del grupo alemán. Además de ubicar la planta en Florida, existe la posibilidad de replicarla en otros departamentos".

El intendente señaló después que también se estudia la posibilidad de "agregar a la propuesta, componentes de energía solar, cargadores eléctricos —como tienen en Alemania— y la distribución de paneles de última tecnología utilizados en Europa".

La iniciativa generaría entre 20 y 30 nuevos puestos de trabajo, cuyos empleados serían capacitados por personal especializado de Alemania.

Tras la visita de los alemanes, Enciso espera el arribo de una delegación de inversores chinos, quienes también mostraron interés por invertir en la generación de energía sostenible.

Estos encuentros tienen lugar tras los viajes del intendente hacia Alemania, en setiembre, y China, en noviembre.

En el viaje al país asiático, el jerarca municipal encabezó una delegación uruguaya que desde el 1° y hasta el 9 de noviembre participaron en una agenda oficial en la República Popular China.

La misión incluyó actividades en Zhengzhou y Shanghai, donde los representantes uruguayos mantuvieron reuniones con autoridades gubernamentales, empresas chinas y foros internacionales vinculados al desarrollo agroindustrial y la innovación.

Carlos Enciso Yamandú Orsi Inversores Fernanda Cardona

