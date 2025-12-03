Ronda salarial: una negociación que se extendió más de la cuenta y que trajo discusiones del pasado

La actual ronda salarial todavía mantiene una buena parte de grupos de actividad que no alcanzaron acuerdos . Las tres partes que intervienen en la negociación - gobierno, empleadores y trabajadores - son conscientes de eso, pero tienen distintos argumentos. Desde el Poder Ejecutivo se afirma que la demora se debe a la búsqueda de consensos y a otros aspectos que se arrastran de la anterior ronda de Consejos de Salarios. Por otra parte, los empresarios afirman que hubo un cambio de reglas que generó dificultades para el comienzo del diálogo, mientras los trabajadores asumen que las expectativas que tenían para esta negociación eran altas luego de años de pérdida de salario real.

La 11ª ronda de Consejos de Salarios incluye en esta primera etapa a unas 170 mesas con convenios vencidos en junio de este año . De ese total hay aproximadamente un 60% que ya llegaron a un acuerdo mientras el resto continúa en negociaciones, según informó este martes la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios . De los acuerdos alcanzados, el 75% fueron tripartitos y un 16% aprobados por trabajadores y empleadores, con abstención del Poder Ejecutivo.

“Hemos priorizado trabajar para los acuerdos y no tanto para cerrar la ronda” , indicó durante un evento organizado por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. “La apuesta es al diálogo y a contribuir a las dos partes, a los verdaderos actores del mundo del trabajo, para que puedan resolver todos los temas”, agregó.

Para Barrios hubo otro aspecto que condicionó el comienzo del diálogo tripartito que fue el arrastre de temas pendientes de la anterior ronda, especialmente los correctivos negativos .

“Es otro factor que ha estado demorando un poco las cosas, para aquellos a los que les preocupa la premura”, dijo la jerarca del Ministerio de Trabajo.

A su turno, el gerente de área de jurídica de la Cámara de Comercio, Diego Yarza, expuso que se modificaron los criterios de negociación, pasando de un componente que incluía inflación y crecimiento real a otro de ajustes nominales. Eso generó que en el Consejo Superior Tripartito no hubiera conformidad de los representantes empresariales con los lineamientos planteados por el Poder Ejecutivo. “Hay muchas mesas de negociación que decidieron manejarse con el criterio de la ronda anterior, que separa crecimiento por un lado e inflación por otro. Ahora está todo dentro de un bolsón”, señaló.

11 ronda de consejos de salarios, empresarios, gobierno, trabajadores. Foto: Leonardo Carreño

Para esta ronda de negociación el Poder Ejecutivo presentó tres franjas salariales. La primera, y en la que colocó mayor énfasis, incluye remuneraciones nominales de hasta $ 38.950. La segunda va desde esa cifra hasta $ 165.000 y la tercera abarca sueldos superiores a ese umbral.

Los salarios del primer grupo fueron catalogados como sumergidos, rescatando el concepto de “25 mil pesistas”, creado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT hace años atrás. Yarza expuso que el concepto de “25 mil pesistas” se había establecido tomando el salario mínimo de ese momento y sumándole un 20%.

“Hoy en día tenemos un salario mínimo más un 65% para el crear el primer nivel de $ 38.950, que excede demasiado los criterios que se habían tomado en rondas anteriores”, expresó.

La tercera expositora fue la economista Alejandra Picco del Instituto Cuesta Duarte. En su disertación recordó que los trabajadores llegaron a la actual ronda de negociación luego de un período de deterioro del salario real, con caídas entre 2020 y 2022.

Añadió que en 2023 volvió a los niveles de 2019 y en 2024 estuvo 2,4% por encima de los valores previos a la pandemia. “Esto marca que las expectativas de los trabajadores en torno a esta ronda de negociación fueran altas, porque venían de un período de caída de salario real”, sostuvo.

Además contestó a la referencia realizada por Yarza sobre los “25 mil pesistas”.

“Me enorgullece decir que es un trabajo que ha salido del Instituto Cuesta Duarte”, afirmó. La economista explicó que ese salario se compone de una remuneración líquida actualizada con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a noviembre del año pasado, y que corresponde a 40 horas semanales de trabajo. “Cuando eso lo cambiamos para un salario nominal de 48 horas está muy cercano a los $ 38.950 que se plantean en la primera franja”, relató.

Ronda salarial con correctivos negativos

La necesidad de aplicar correctivos negativos fue abordada nuevamente en el evento durante la exposición del especialista en derecho laboral colectivo, Pablo Durán.”Nunca había sucedido lo que pasó en la última ronda. Siempre se entendió que el correctivo era, obviamente, para recuperar salario perdido”, reconoció.

Consejos de salarios, sector público. Logo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Carreño

Esa corrección se produjo por la baja que tuvo la inflación en los dos últimos años, descenso mayor al que esperaba el anterior gobierno cuando elaboró las pautas para la anterior ronda de Consejos de Salarios en 2023. En la práctica, los lineamientos quedaron “largos”, ya que la inflación observada terminó siendo menor a la proyectada por el Ministerio de Economía.

El resultado fue que los correctivos, que siempre habían sido positivos, fueran negativos. “En algunos grupos terminó siendo impactante”, mencionó Durán. El experto indicó que los correctivos oscilaron entre -0,91% hasta -3,5%.

A su vez, planteó que los empresarios debieron definir si aplicaban el 100% del correctivo negativo que se arrastra de la anterior ronda a los nuevos convenios, con vigencia desde julio de este año. “Creo que el sector empresarial tuvo la inteligencia para flexibilizar este punto. Decirle a un trabajador que en julio no iba a cobrar nada, indudablemente era torpedear la negociación”, señaló.

Ante eso, explicó que los empleadores decidieron fraccionar los correctivos y en algunos casos extenderlos hasta enero de 2027.

En una nueva intervención, Picco se refirió al correctivo negativo y expuso que “es lo mejor que le puede pasar a un trabajador, porque significa que le adelantaron más de lo que debían”, expresó.

“No es un problema en sí el correctivo. El problema es su aplicabilidad, porque cuando es negativo supera el ajuste que corresponde, implica una rebaja salarial. Y eso es ilegal”, concluyó la economista.