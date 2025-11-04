El intendente de Florida viajó a China para explorar acuerdos comerciales y promover inversiones

El intendente de Florida, Carlos Enciso , encabeza una delegación uruguaya que desde el 1° y hasta el 9 de noviembre participa en una agenda oficial en la República Popular China, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, comercial y tecnológica entre ambos países.

La misión incluye actividades en Zhengzhou y Shanghai , donde los representantes uruguayos mantendrán reuniones con autoridades gubernamentales, empresas chinas y foros internacionales vinculados al desarrollo agroindustrial y la innovación.

La visita comenzó en Zhengzhou, donde la delegación fue recibida por la China Henan Agricultural Investment Group Co., Ltd. . Durante la estadía, se realizarán encuentros con la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores , la Cancillería uruguaya y autoridades provinciales de Henan.

ASSE "Reconozco el exceso": las disculpas del secretario que tuvo relaciones sexuales con su novia en el despacho del vice de ASSE

El lunes 3 de noviembre , Enciso expuso en el Encuentro China–LAC (América Latina y el Caribe) , en la sesión dedicada a Agrointeligencia. En su presentación, abordó los desafíos del desarrollo inteligente en América Latina y detalló el modelo productivo del departamento de Florida , destacando el potencial tecnológico y las oportunidades de cooperación con el país asiático.

También está prevista la firma de memorandos de entendimiento y la participación de empresarios floridenses y latinoamericanos interesados en promover inversiones bilaterales en el rubro agroindustrial.

En los días siguientes, la delegación realizará visitas técnicas a empresas y centros de investigación, entre ellos el Instituto de Ciencia Agraria y la Henan Shennong Extruded Feed Technology Co., Ltd.. Además, mantendrá reuniones en la Zona Económica del Aeropuerto de Zhengzhou con el mercado de carnes Wanbang y la empresa láctea Huahua Niu, con el fin de identificar nuevas oportunidades de cooperación e intercambio.

Cierre de la misión en Shanghai

El recorrido concluirá en Shanghai, donde la delegación participará en la China International Import Expo (CIIE), una de las ferias comerciales más importantes del mundo. En ese marco, Enciso mantendrá reuniones con representantes chinos vinculados al Frigorífico Florida, con el objetivo de avanzar en acuerdos y explorar nuevas vías de expansión del sector cárnico uruguayo en el mercado asiático.