Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, ingresó a prisión de Florida en el marco del caso Conexión Ganadera

Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, ingresó este jueves a la prisión de Florida tras ser imputada el miércoles por un delito continuado de lavado, que se agrega a la anterior formalización por estafa, en el marco del caso Conexión Ganadera.

Subrayado captó el momento en que la mujer descendió del vehículo del Ministerio del Interior portando un bolso y una bolsa este jueves sobre las 21:00.

Iewdiukow, que hasta este jueves estaba en prisión domiciliaria, cumplirá prisión preventiva hasta el 10 de febrero de 2026.

La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, hizo lugar al pedido del fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, de que la imputada cumpla con prisión efectiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Carrasco también está en prisión preventiva desde julio, imputado por los mismos delitos.

Audiencia e investigaciones en curso

El fiscal aseguró en la audiencia que también investiga si Iewdiukow y Carrasco abrieron una cuenta en España a distancia en los últimos tres meses, es decir, después de ser imputados.

Ana Iewdiukow Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Rodríguez pidió información a ese país para verificar esta presunción, así como la sospecha de que hay otro apartamento comprado por Carrasco y Iewdiukow en España.

La jueza Olivera pidió al fiscal que detallara esta presunción, a lo que Rodríguez afirmó que la cuenta se abrió el 29 de agosto y se cerró en ese mismo día. También dijo tener datos sobre el banco en el que se hizo la gestión.

Además, un informe del Banco Central del Uruguay entregado al fiscal señala que Carrasco y Iewdiukow movieron más de 2 millones de euros entre Uruguay, Alemania y España.

Las últimas transferencias son de fines de febrero de 2024 cuando ya la empresa Conexión Ganadera había quebrado, y las otras son de 2023 y2022, cuando la empresa pasaba un mal momento a consecuencia de la sequía, lo que hace sospechar que el dinero era de los damnificados.

El informe de cuenta de siete transferencias por distintos montos que siempre eran tenían como remitente a Carrasco desde Uruguay, como destinatario a Iewdiukow y como banco beneficiario el BBVA de España.