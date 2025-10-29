Caso Conexión Ganadera: la Justicia imputó a Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, por lavado de activos

La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera accedió al pedido de imputación de Ana Iewdiukow , esposa de Pablo Carrasco , por un delito continuado de lavado , que se agrega a la anterior formalización por estafa, en el marco del caso Conexión Ganadera .

Según la jueza, de los hechos narrados por el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, surgen "acreditados" elementos para imputar a Iewdiukow y hay "elementos objetivos". El fiscal pidió que la imputada cumpla con prisión preventiva, en vez de domiciliaria.

Así se manifestó en una audiencia presenciada por El Observador, donde se determinó que la esposa de Carrasco "convirtió" dinero del negocio de Conexión Ganadra para darle "apariencia legal".

Iewdiukow se encuentra en prisión domiciliaria luego de haber sido imputada por un delito de estafa mientras que Carrasco está en prisión preventiva imputado por estafa y lavado.

Un informe del Banco Central del Uruguay (BCU) entregado al fiscal señala que Carrasco y Iewdiukow movieron más de 2 millones de euros entre Uruguay, Alemania y España.

Las últimas transferencias son de fines de febrero de 2024 cuando ya la empresa Conexión Ganadera había quebrado, y las otras son de 2023 y2022, cuando la empresa pasaba un mal momento a consecuencia de la sequía, lo que hace sospechar que el dinero era de los damnificados.

El informe de cuenta de siete transferencias por distintos montos que siempre eran tenían como remitente a Carrasco desde Uruguay, como destinatario a Iewdiukow y como banco beneficiario el BBVA de España.