/ Nacional / JUSTICIA

Jorge Barrera desistió de denuncia penal luego de que quien lo amenazó en una carta le pidiera disculpas

"La persona autor de los hechos se comunicó conmigo, me dio las explicaciones del caso en el entendido que sufrió una situación de dolor", dijo ante la Policía al pedir que se cerrara el caso

28 de octubre 2025 - 19:24hs
20250717 Jorge Barrera. Audiencia por Conexión Ganadera.
Foto: Inés Guimaraens

El abogado Jorge Barrera desistió de la denuncia penal que había presentado luego de que la persona que le envió la carta con amenazas de muerte, lo llamó por teléfono y se disculpó. Se trata de una persona que se vio afectada en uno de los casos en los que Barrera intervino como abogado.

Según informó el propio abogado en su cuenta de X, antes Twitter desistió ante la Dirección Inteligencia de la denuncia: "La persona autor de los hechos se comunicó conmigo, me dio las explicaciones del caso en el entendido que sufrió una situación de dolor, que en lo humano es entendible en mostrar su arrepentimiento y teniendo la certeza de que no corre riesgo la integridad física prometida en la amenaza, es que doy por solucionado el conflicto que dio ligar en las actuaciones".

Días atrás, Barrera había recibido una carta con amenazas de muerte en su casa de Barrera en Punta del Este - Portezuelo. La carta llegó un sábado, que es cuando él está ahí, por lo que los investigadores entendían que se trataba de habitantes del departamento que habían hecho trabajos de inteligencia previa.

Este martes, Barrera agradeció en su posteo el trabajo del Ministerio del Interior y de la fiscalía. "Hay momentos en que las palabras no abarcan los sentimientos de paz y de alegría. En nombre de toda mi familia mi agradecimiento a Carlos Negro (ministro del Interior), a Ana Sosa (director de Inteligencia) y todo el personal de Inteligencia, a Sebastian Robles (fiscal de Maldonado) y su equipo por el trabajo realizado".

