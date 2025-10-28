Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  12°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / conflicto

"Carnaval de precios": se reaviva conflicto entre transportistas de carga e intendencias por patentes de camiones

El 31 de octubre vence el plazo para que el Congreso de Intendentes fije los valores del impuesto para el año que viene

28 de octubre 2025 - 5:00hs
Transportistas de carga

Transportistas de carga

El Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) estableció desde su creación que los vehículos de carga abonan una patente de rodados que se fija según el valor de mercado. El sistema rige para camiones empadronados desde 2013 hacia adelante.

Pero hay una buena porción de vehículos que realizan fletes que quedaron por fuera de la unificación de patentes y que ajustan el valor por el Índice de Precios al Consumo (IPC). Ese tema ha generado permanentes cruces de opiniones entre los propietarios de los camiones y el Congreso de Intendentes y este año no es una excepción.

Más noticias
Terminal Cuenca del Plata

Conflicto en el puerto de Montevideo: Katoen Natie y sindicato llegaron a un acuerdo que corta la paralización de actividad

Conflicto en la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo

"Mañana pasamos del Windows 10 al 11 y tenemos otro lío": las idas y vueltas del conflicto en el puerto de Montevideo

“El sistema hizo un corte en 2013 y desde ahí para adelante se fijaron patentes iguales en todas las intendencias, según valor de mercado. Pero para atrás hay un carnaval de precios”, dijo a El Observador el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), Ignacio Asumendi.

El empresario ejemplificó que un vehículo empadronado en 2012 puede pagar una patente tres veces más cara que otro del mismo tipo pero registrado un año después. Otra queja de los transportistas es la variación de precios de la patente de un camión según la intendencia.

-lcm7154-jpg..webp
Transporte de carga en el puerto de Montevideo
Transporte de carga en el puerto de Montevideo

Ante la nueva fijación de precios para el año próximo, la ITPC buscó reunirse con el Congreso de Intendentes, pero el intento no prosperó. Entonces, decidieron enviar una carta a cada uno de los jefes departamentales.

El texto señala que los transportistas vuelven a observar los “desmedidos costos y situaciones de injusticia que aún persisten en este impuesto, debido a problemas que se arrastran desde la creación del Sucive en 2012”.

La gremial expone que año tras años se ha denunciado el hecho junto a otros actores afectados, pero “hasta ahora el sistema político ha decidido ignorar el asunto, postergando una posible salida y obligando a quienes nos desempeñamos en el rubro -de por sí ya cargado de sobrecostos y golpeado por la baja competitividad- a seguir pagando costos altos, injustos e injustificados”.

El costo de las patentes

Asumendi comentó además que las patentes que paga el transporte de carga son más caras que en el resto de la región. En ese sentido mencionó que en Argentina o Brasil, el impuesto que abona el vehículo, sin importar el año, ronda entre US$ 100 y US$ 200 al año. En cambio, un camión con un valor de mercado de US$ 90 mil en Uruguay paga anualmente entre $ 40.000 y $ 50.000.

El pedido de la gremial es que unifique el valor de la patente por marca, modelo, año e intendencia, como ocurre con los vehículos empadronados a partir de 2013. “Hoy la disparidad es de todo tipo de colores y además complica la competencia. Alguien puede tener el mismo camión que yo, pero tiene un beneficio porque lo empadronó en otra intendencia”, señaló.

En la carta, la ITPC plantea que el Congreso de Intendentes podría demostrar “sensibilidad política y voluntad de mejora, atendiendo una situación realmente impostergable para miles de empresas y trabajadores que se ven directamente impactadas” por el pago de las patentes no unificadas. Para que se genere algún cambio se necesita el voto unánime de todos los jefes departamentales.

“Siempre pasa lo mismo, llega el Congreso y algún intendente se da vuelta. ¿Por qué? Porque los cambios implican perder recaudación”, resumió Asumendi.

Temas:

conflicto Carnaval Transportistas patentes Congreso de Intendentes

Seguí leyendo

Las más leídas

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
SINDICALES

Paro general: docentes de liceos paran por 48 horas el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

Punta del Este dejó de ser temporada

Punta del Este dejó de ser temporada

Llamado laboral del Poder Legislativo para nueve administrativos con sueldo de hasta $116 mil: pide Bachillerato completo
LLAMADO LABORAL

Llamado laboral del Poder Legislativo para nueve administrativos con sueldo de hasta $116 mil: pide Bachillerato completo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos