/ Nacional / LLAMADO LABORAL

Poder Legislativo busca contratar a nueve administrativos y ofrece sueldo de hasta $116 mil: pide Bachillerato completo

El llamado del Poder Legislativo implica jornadas de seis horas diarias, de lunes a viernes

27 de octubre 2025 - 7:26hs
2025025 Palacio Legislativo
Foto: Inés Guimaraens

El Poder Legislativo abrió un llamado laboral para cubrir nueve cargos vacantes de Administrativo II en el Escalafón C – Personal Administrativo, según la convocatoria Nº 0005/2025 publicada en el portal de concursos del Parlamento.

Postulaciones y condiciones

El período de inscripción estará disponible hasta el 7 de noviembre a las 16:00, y los interesados deberán postularse exclusivamente a través del sitio web concursos.parlamento.gub.uy.

El cargo ofrece una remuneración básica de $ 73.466, más una compensación por dedicación especial del 58,5%, lo que se traduce en que el sueldo puede ascender hasta $116.443, y otras compensaciones presupuestales previstas. El vínculo laboral será presupuestado, con una jornada de seis horas diarias, de lunes a viernes. No obstante, se aclara que el horario será “sin término”, lo que implica el deber de permanecer a la orden y concurrir a trabajar cuando así lo disponga la Secretaría de la Comisión Administrativa.

Las tareas se desempeñarán en la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Requisitos para concursar

Podrán participar todas las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Ser ciudadano natural o legal (artículo 76 de la Constitución).

  • Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional; en el caso de los ciudadanos legales, deberán haber transcurrido tres años desde la carta de ciudadanía.

  • Tener entre 18 y 55 años cumplidos al día anterior al inicio de las inscripciones.

  • No ser funcionario público al momento de la designación (excepto en el caso de docentes).

  • Haber aprobado Bachillerato completo o su equivalente.

En caso de que los postulantes sean actualmente funcionarios públicos, deberán renunciar a su cargo presupuestal y tener la renuncia aceptada antes de asumir el nuevo puesto.

Etapas del proceso

El proceso de selección se desarrollará en cuatro fases:

  • Preselección.

  • Pruebas de conocimiento.

  • Evaluación de méritos y antecedentes.

  • Fallo final.

El llamado se encuentra actualmente abierto y toda la información detallada se encuentra disponible en el sitio web oficial del Parlamento.

