Poder Legislativo busca contratar a nueve administrativos y ofrece sueldo de hasta $116 mil: pide Bachillerato completo

El Poder Legislativo abrió un llamado laboral para cubrir nueve cargos vacantes de Administrativo II en el Escalafón C – Personal Administrativo , según la convocatoria Nº 0005/2025 publicada en el portal de concursos del Parlamento.

El período de inscripción estará disponible hasta el 7 de noviembre a las 16:00 , y los interesados deberán postularse exclusivamente a través del sitio web concursos.parlamento.gub.uy .

El cargo ofrece una remuneración básica de $ 73.466 , más una compensación por dedicación especial del 58,5%, lo que se traduce en que el sueldo puede ascender hasta $116.443 , y otras compensaciones presupuestales previstas. El vínculo laboral será presupuestado , con una jornada de seis horas diarias , de lunes a viernes. No obstante, se aclara que el horario será “ sin término ”, lo que implica el deber de permanecer a la orden y concurrir a trabajar cuando así lo disponga la Secretaría de la Comisión Administrativa.

Las tareas se desempeñarán en la Comisión Administrativa del Poder Legislativo .

Requisitos para concursar

Podrán participar todas las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano natural o legal (artículo 76 de la Constitución).

Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional ; en el caso de los ciudadanos legales, deberán haber transcurrido tres años desde la carta de ciudadanía .

Tener entre 18 y 55 años cumplidos al día anterior al inicio de las inscripciones.

No ser funcionario público al momento de la designación (excepto en el caso de docentes).

Haber aprobado Bachillerato completo o su equivalente.

En caso de que los postulantes sean actualmente funcionarios públicos, deberán renunciar a su cargo presupuestal y tener la renuncia aceptada antes de asumir el nuevo puesto.

Etapas del proceso

El proceso de selección se desarrollará en cuatro fases:

Preselección.

Pruebas de conocimiento.

Evaluación de méritos y antecedentes.

Fallo final.

El llamado se encuentra actualmente abierto y toda la información detallada se encuentra disponible en el sitio web oficial del Parlamento.