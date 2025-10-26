Condenaron a un edil de Salto y a otras cinco personas por planificar un asalto en una fiesta multitudinaria

La fiscal de Salto, Loreley Escobar , condenó este domingo a seis personas en el caso de la planificación de una rapiña a una fiesta en ese departamento, entre ellas el edil frenteamplista Álvaro Godoy , informó el vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.

Según la misiva oficial, todos los autores fueron todos por proceso abreviado .

En el caso del edil del Frente Amplio, Álvaro Godoy, la condena fue por asociación para delinquir y la pena que deberá cumplir es de 12 meses, tres de los cuales serán en régimen de prisión efectiva y los otros nueve en la modalidad de de libertad a prueba con tres meses de prisión nocturna y cuatro meses de trabajos comunitarios.

Su pareja, en tanto, fue condenada por asociación para delinquir agravada ya que fue la promotora y deberá cumplir una pena de 16 meses, diez de prisión efectiva y seis de libertad a prueba.

Otra pareja de Montevideo fue condenada: el hombre a 16 meses, ocho de los cuales son de prisión efectiva y los ocho restantes de libertad a prueba, al tiempo que la mujer deberá cumplir diez meses de libertad a prueba.

Finalmente dos adolescentes fueron condenados a seis meses de libertad a prueba por infracciones graves tipificadas en la ley penal como delitos de asociación para delinquir, receptación y porte de arma.