/ Nacional / JUSTICIA

Condenaron a un edil de Salto y a otras cinco personas por planificar un asalto en una fiesta multitudinaria

En el caso del edil del Frente Amplio, Álvaro Godoy, la condena fue por asociación para delinquir y la pena que deberá cumplir es de 12 meses, tres de los cuales serán en régimen de prisión efectiva

26 de octubre 2025 - 21:57hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy

La fiscal de Salto, Loreley Escobar, condenó este domingo a seis personas en el caso de la planificación de una rapiña a una fiesta en ese departamento, entre ellas el edil frenteamplista Álvaro Godoy, informó el vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.

Según la misiva oficial, todos los autores fueron todos por proceso abreviado.

En el caso del edil del Frente Amplio, Álvaro Godoy, la condena fue por asociación para delinquir y la pena que deberá cumplir es de 12 meses, tres de los cuales serán en régimen de prisión efectiva y los otros nueve en la modalidad de de libertad a prueba con tres meses de prisión nocturna y cuatro meses de trabajos comunitarios.

Su pareja, en tanto, fue condenada por asociación para delinquir agravada ya que fue la promotora y deberá cumplir una pena de 16 meses, diez de prisión efectiva y seis de libertad a prueba.

Otra pareja de Montevideo fue condenada: el hombre a 16 meses, ocho de los cuales son de prisión efectiva y los ocho restantes de libertad a prueba, al tiempo que la mujer deberá cumplir diez meses de libertad a prueba.

Finalmente dos adolescentes fueron condenados a seis meses de libertad a prueba por infracciones graves tipificadas en la ley penal como delitos de asociación para delinquir, receptación y porte de arma.

Temas:

Edil asalto Fiesta

