Gobierno firmará decreto que permitirá a deudores en Unidades Reajustables regularizar su situación para acceder a beneficios

La Agencia Nacional de Vivienda ( ANV ) anunció que el gobierno de Yamandú Orsi firmará un decreto para permitir a los deudores en Unidades Reajustables (UR) regularizar su situación para acceder a beneficios.

El presidente de la agencia, Claudio Fernández , aseguró que “en estos días el Poder Ejecutivo firmará un decreto que permitirá a los deudores en UR acreditar ante la ANV que están al día con el pago de tributos , de modo de poder acceder finalmente a los beneficios previstos en la ley”.

Fernández hace referencia a la Ley N.º 20.237 , aprobada en 2023 , que establece un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en UR. Esta normativa prevé distintas opciones de refinanciación o cancelación, con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo de crédito.

El presidente de la ANV explicó que los deudores contarán con asesoramiento y comunicación personalizada para poder tomar decisiones informadas y ajustadas a su situación particular. Una vez firmado el decreto, los deudores podrán acceder a toda la información a través del sitio web de la ANV .

Autoridades del Ministerio de Vivienda en reunión con la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)

En la misma jornada de anuncios, participaron la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Tamara Paseyro, el subsecretario Christian Di Candia y el intendente de Canelones Francisco Legnani. Además fue el día en que el exdiputado del Partido Nacional Alfonso Lereté asumió como director de la ANV en representación de la oposición.

La ministra Paseyro le deseó lo mejor a Lereté en su nuevo cargo en la ANV. "Confiamos en que se trabajará en equipo, como hasta ahora, con el más alto compromiso en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, para y por la ciudadanía", dijo la secretaria de Estado.

La ANV ya contaba con Fernández como presidente y con Gustavo Machado como vice. Ahora el directorio quedó completo con la incorporación del exdiputado nacionalista, por la oposición.