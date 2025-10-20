Vivienda Promovida: el precio promedio de los monoambientes supera los US$ 92.000

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) divulgó nuevos datos sobre la evolución de precios de la vivienda promovida (ex Vivienda Social).

En el año móvil cerrado a agosto, el precio promedio de las viviendas de un dormitorio fue de US$ 122.251.

Por su parte, el precio medio para las unidades de dos dormitorios fue de US$ 163.253, y el de tres dormitorios de US$ 258.135.

En tanto, el promedio para los monoambientes (cero dormitorios) se ubicó en US$ 92.208.

La comparación con los precios promedio del año móvil a agosto de 2024 muestra que los valores se incrementaron 3% tanto en unidades de un dormitorio como en monoambientes.

En viviendas de dos dormitorios, la suba fue de 2%, mientras que las de tres dormitorios registraron un aumento del 19%.

Si se realiza el mismo análisis, pero con los precios en unidades indexadas, se observan incrementos más pronunciados para todas las tipologías. Para las viviendas de un dormitorio (5%); monoambientes (6%); dos dormitorios (4%) y tres dormitorios (20%).

Los datos surgen de las declaraciones juradas presentadas por las empresas responsables de los proyectos ante la ANV.

Ventas de Vivienda Promovida

Desde el inicio del régimen en 2011, se han comercializado 24.053 inmuebles, según los datos disponibles hasta agosto de este año.

Durante el segundo cuatrimestre, se realizaron 1.143 declaraciones juradas de ventas, lo que representa un aumento del 5% respecto al cuatrimestre anterior.

En el acumulado histórico Montevideo concentra el 80,2% de las ventas declaradas, con 19.283 unidades distribuidas en 739 proyectos. Aunque la capital ha registrado una leve baja en su participación, sigue liderando ampliamente.

El departamento de Canelones alcanzó el 9,6% de las ventas (2.304 unidades en 164 proyectos), mostrando un mayor dinamismo reciente, especialmente por el ingreso de nuevos proyectos en Ciudad de la Costa.

En esa localidad, las declaraciones juradas aumentaron 13,6% respecto al cuatrimestre anterior y 35,1% en comparación con el mismo período de 2024.

Maldonado se mantiene en tercer lugar, con 6,1% de las ventas (1.473 unidades en 55 proyectos).

En construcción y finalizadas

Desde su implementación, la Vivienda Promovida —que otorga beneficios fiscales a inversores— ha estado mayormente concentrada en Montevideo y zonas urbanas con alta demanda, en detrimento de departamentos con menor desarrollo económico.

Hasta agosto, había 39.526 unidades entre viviendas en construcción y finalizadas. De ellas, 76,5% (30.229) están en Montevideo, 9,3% (3.671) en Canelones y 7,2% (2.827) en Maldonado.

El resto (2.799 unidades) se reparte entre 14 departamentos, siendo Salto y Paysandú los que concentran casi la mitad. Río Negro y Treinta y Tres siguen sin proyectos registrados bajo este régimen.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha manifestado que se continuará estimulando la inversión y el empleo a través de la Vivienda Promovida, aunque con un “redireccionamiento” hacia zonas del interior o de Montevideo donde aún no se han concretado proyectos o son escasos.

Según las autoridades, se buscará “alentar especialmente” la inversión en departamentos con mayores problemas de empleo y pobreza.

Ventas en Montevideo

Una de cada cuatro ventas declaradas en Montevideo corresponde a unidades construidas en el barrio Cordón, que supera las 5.100 declaraciones juradas. Le siguen Tres Cruces (9%), Centro (6,7%) y Barrio Sur (5,9%) con más de mil declaraciones juradas cada uno. Luego Larrañaga y Palermo (5%) y La Blanqueada (4,6%).

Precio por metro cuadrado

El precio promedio general fue de US$ 2.387 y 16.125 UI por metro cuadrado construido, según las transacciones registradas en el último año móvil.

Comparado con el mismo período de 2024, se observa un aumento del 7,2% en dólares y del 9,3% en UI.

Por departamento, Canelones registró los valores más altos: US$ 2.688 y 18.179 UI por metro cuadrado.

El informe completo, con la evolución histórica de precios, está disponible en la web oficial de la ANV.