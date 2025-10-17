Hábitat Futuro: referentes del sector coincidieron en que la vivienda es clave para el desarrollo sostenible de la región

La construcción en América Latina enfrenta un punto de inflexión: cerrar la brecha habitacional, adaptarse al cambio climático y aprovechar las oportunidades de la innovación tecnológica. Con esa mirada, El Observador presentó Hábitat Futuro , un encuentro que reunió a especialistas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Universidad ORT Uruguay, y referentes del sector privado y la sociedad civil.

Durante toda la jornada, los panelistas coincidieron en que el futuro de la construcción dependerá de la capacidad de articular políticas, financiamiento y tecnología con una visión centrada en las personas.

En el primer panel, Milton Machado (MVOT) remarcó que aún existen situaciones de extrema vulnerabilidad en el país: “Aunque estemos en Uruguay en 2025, todavía hay familias que no tienen baño o piso. Por eso, nuestras prioridades están puestas ahí”.

Por su parte, Felipe Vera (BID) enfatizó que la eficiencia en la gestión es tan importante como los recursos: “ Muchas veces no falta dinero, lo que falta es capacidad para implementar soluciones más ágiles y tener una tramitología más adecuada ”.

Desde la sociedad civil, Ignacio Muñoz (Techo Uruguay) insistió en la necesidad de acompañar integralmente a las familias: “El gran salto no es solo pasar de una vivienda de emergencia a una definitiva, sino acompañar a las familias en todo el proceso, conociendo su contexto laboral, educativo y social”.

Mientras tanto, Juan Andrés Verde (Cireneos) apeló a la empatía y la acción colectiva: “Como sociedad tenemos que preocuparnos por los últimos del pelotón. Si logramos que no se alejen tanto de los primeros, todos vamos a ser mejores”.

La Era de los Datos: una nueva mirada sobre la ciudad

El panel sobre datos y urbanismo reunió a especialistas que coincidieron en que la información será clave para la planificación y la inversión.

Washington Fajardo (BID) planteó la necesidad de una inteligencia climática aplicada al urbanismo: “Necesitamos enfriar nuestras ciudades: planificar con inteligencia climática es esencial para el futuro urbano”.

Desde la academia, Federico Bervejillo (Universidad ORT) sostuvo que el urbanismo vive una transición: “Estamos pasando de un urbanismo casi intuitivo a uno con un manejo más riguroso de información de base”.

Y Javier Ache (InfoCasas) señaló cómo la digitalización transformó el mercado inmobiliario: “Antes era muy difícil tener datos; ahora migramos rápido a lo digital y eso nos permite conocer la demanda de manera mucho más precisa”.

Regenerar antes que expandir

La recuperación del patrimonio construido fue el eje del panel “Regenerando la ciudad”. Alfredo Ghierra destacó que “la pérdida de patrimonio es una pérdida de memoria social”, mientras Rodrigo Bueno (Distrito El Globo) contó cómo la rehabilitación de un edificio histórico de 1886 derivó en un proyecto urbano integral.

Francisco Collet (Collet Lacoste) aportó una mirada humana sobre la restauración: “Un obrero me decía: ‘Les voy a contar a mis nietos esto’. Esa emoción también construye ciudad”.

Tecnología, industrialización y gestión 4.0

La transformación digital fue uno de los temas centrales del evento. Oscar Schmidt (Schmidt Premoldeados) destacó que la tecnología “no encarece, sino que reduce costos al optimizar recursos”.

Hilario Canessa (Studio 4D) explicó que herramientas como BIM “permiten integrar disciplinas y visualizar proyectos en entornos virtuales”, mientras Florencia Seré (Cámara de la Construcción) subrayó que la incorporación de robótica e IoT “multiplica la productividad, pero requiere un cambio cultural y organizacional”.

Desde el sector público, Silvia Nane (Intendencia de Montevideo) recordó que el valor de los datos está en su uso:

Tener información por tenerla no sirve; hay que poder hacer preguntas a esos datos para generar políticas públicas que cambien realidades Tener información por tenerla no sirve; hay que poder hacer preguntas a esos datos para generar políticas públicas que cambien realidades

Financiar la vivienda para impulsar el desarrollo

El acceso a financiamiento fue uno de los temas más debatidos. Sergio Mota (BID) recordó que “la vivienda genera empleos, crecimiento económico e infraestructura”.

Desde el Banco Mundial, Belén Barreto subrayó la necesidad de fortalecer el sistema de crédito inmobiliario, mientras Horacio Terraza (Laboratorio de Ideas Sostenibles) apuntó que “la informalidad es uno de los principales obstáculos para incluir a más personas en el sistema financiero”.

Ignacio Gervaz (AIC Economía & Finanzas) propuso explorar modelos de participación público-privada en vivienda, “un terreno aún poco explorado en Uruguay”.

Nuevas formas de vivir y crear

En el cierre, el panel sobre nuevas formas de habitar abordó los desafíos de la sostenibilidad, la madera como material de futuro y la flexibilidad de los espacios.

Carolina Dovat (Dovat Arquitectos) sostuvo que “la sostenibilidad hoy se asocia casi al nuevo lujo, porque salvar el planeta es más caro que romperlo”.

Carlos Mazzey (Arboreal) defendió la construcción en madera: “En un país como el nuestro, perfectamente se pueden hacer edificios de siete u ocho pisos 100 % de madera”.

Daiana Morgavi (ADEMA) reclamó que el Estado uruguayo “incorpore la madera en la vivienda, como ya lo hace Chile”, y Nicolás Mieres (+Colonia) enfatizó que “una ciudad inteligente no es la que tiene más tecnología, sino la que conecta a las personas con la naturaleza y entre sí”.

Román Viñoly: “El compromiso del arquitecto con lo que crea debería ser permanente”

El cierre del evento estuvo a cargo del arquitecto Román Viñoly (Rafael Viñoly Architects), quien reflexionó sobre el papel del diseño en el largo plazo:

Un edificio dura 80 años. No podemos seguir pensando inversiones con horizontes de seis. Alinear las motivaciones del capital con el largo plazo es uno de los grandes desafíos de la arquitectura Un edificio dura 80 años. No podemos seguir pensando inversiones con horizontes de seis. Alinear las motivaciones del capital con el largo plazo es uno de los grandes desafíos de la arquitectura

Viñoly también planteó que la verdadera sustentabilidad “no es solo energética, sino de tiempo: diseñar edificios que puedan adaptarse en 40 o 50 años sin tener que tirarlos abajo”.

Un espacio para la conversación y la acción

Hábitat Futuro reunió a referentes del sector público, privado y académico, generando un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la construcción en la región.

El desafío, coincidieron los participantes, será sostener el diálogo y transformar las ideas en políticas y proyectos concretos que mejoren la calidad de vida en las ciudades de la región.