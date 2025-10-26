Adelantarán la importación de pollo para atender escasez y contener el aumento de precios de cara a fin de año

La Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay (ADICU) informó que el trimestre de importación de pollo correspondiente a enero, febrero y marzo de 2026 se adelantará a noviembre y diciembre de este año con el objetivo de atender la escasez registrada en el mercado local, que provocó un aumento de entre 20% y 25% en los precios al público.

El presidente de ADICU, Jorge López, afirmó que la medida fue bien recibida por el sector. “La vemos con muy buenos ojos”, señaló, y agregó que se trata de una decisión “muy inteligente” por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

López explicó que durante los meses de escasez “solo se entregó pollo entero, y se notó la falta de otros cortes como suprema, pata o muslo”.

El nuevo cupo incluirá las tres variantes de cortes, lo que —según el dirigente— permitirá normalizar la oferta en el mercado interno. “Creemos que en un momento en que todo el mundo declara una buena temporada, adelantar esa variedad de cortes fue muy inteligente por parte del MGAP”, sostuvo.

A partir del lunes próximo, los importadores podrán presentar sus solicitudes para ingresar los nuevos cupos. López adelantó que, con esta medida, se espera una mayor oferta de pollo en los próximos meses, lo que contribuiría a estabilizar los precios. “En noviembre y diciembre, con el adelanto del trimestre, se espera que con una mayor oferta de pollo se satisfaga la demanda y se estabilice el precio”, afirmó el presidente de ADICU.