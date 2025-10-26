Después de un año, Wanderers pudo inaugurar su tribuna alta sobre la Obdulio Varela del Parque Viera

Wanderers inauguró este domingo la tribuna alta colocada hace exactamente un año sobre la Obdulio Varela en el Parque Viera.

Con esa tribuna ahora habilitada, Wanderers aumentó su aforo a 10.071 espectadores.

Eso le permitirá en el futuro ser nuevamente locatario en torneos Conmebol.

Eso no sucederá en 2026 porque el bohemio no se clasificará a torneos internacionales.

El 15 de agosto de 2018, Wanderers iluminó el Parque Viera y tanto ese año como los siguientes el Parque Viera fue escenario de algunos equipos uruguayos en torneos Conmebol.

Sin embargo, la iluminación no se actualizó a los parámetros que cada año exige Conmebol en cantidad de luxes.

Wanderers desembolsó US$ 600 mil en la compra de la tribuna y en su colocación, en octubre de 2024.

Sin embargo, la habilitación se demoró un año en ser otorgada por parte de la Intendencia de Montevideo.

En primer lugar, se le colocaron unas barandas negras, pero eso fue considerado insuficiente a los efectos de la seguridad exigida.

En setiembre, la tribuna fue pintada de blanco a soplete.

Recientemente se terminó de colocar un vallado extra que terminó de darle seguridad a la tribuna que se colocó encima de la Obdulio Varela, el símil de la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario.

"Pasó un año exacto y es un premio a la perseverancia. Estaba en octubre pronto, había problemas de origen de la obra, hubo problemas con la Intendencia, pasó un año y hoy es una realidad, ya está habilitada y es una actividad que se puede inaugurar", dijo en conferencia de prensa Germán Barcala, el presidente de Wanderers, en la antesala del partido contra Nacional.

El aforo del Viera creció a 10.071 personas y quedó habilitado para jugar torneos Conmebol como locatario. "Para esta vez, por ser un partido especial y contra un grande, el aforo es menor, pero solo por este partido", remarcó Barcala.

Ese aforo contempla los ángulos de la tribuna donde no se ve todo el campo de juego por las torres de iluminación.

Esas zonas no fueron numeradas.

20251026 Parque Viera Wanderers Nacional Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (6) Hinchas de Nacional en el Parque Viera Foto: Dante Fernández/ FocoUy

La tribuna fue colocada atrás de las torres de iluminación para abaratar costos.

Sacar las tribunas de su actual lugar, volver a perforar pozos y colocarlas detrás de la nueva tribuna tenía costos altísimos.

Vista de frente, la tribuna da la impresión de estar "torcida", pero todas las inspecciones municipales realizadas demostraron que es segura.

Hay hinchas del propio Wanderers que en su momento la criticaron porque esa tribuna tan alta rompió la estética del escenario ubicado en el corazón del Prado.

El bohemio podrá ahora vender más entradas cuando sea local ante Nacional o Peñarol.

Este domingo se vendieron alrededor de 6.000 entradas en el Viera.