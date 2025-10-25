De los 33 puntos que Peñarol perdió en el año, 20 fueron en canchas "chicas": la estadística partido a partido y cómo le fue a Nacional

Peñarol perdió con Cerro por 2-0 este sábado por la tarde en el Estadio Luis Tróccoli , por la fecha 13 del Torneo Clausura , y le dejó servida en bandeja la Tabla Anual a Nacional , que si este domingo le gana a Wanderers se asegurará el primer lugar de la acumulada y con ello su lugar en la final de la Liga AUF Uruguaya .

El carbonero nunca se sintió cómodo en el estadio de Cerro , y volvió a demostrar problemas de funcionamiento al salir del Campeón del Siglo, donde ganó sus siete partidos del Clausura.

Las salidas de Peñarol a las canchas "chicas" (fuera del Centenario, Parque Central o Campeón del Siglo) le representaron un problema durante todo el año: de los 33 puntos que perdió en la actual temporada, 20 fueron en partidos disputados en esos recintos.

Incluso, desde el comienzo del Torneo Intermedio a la fecha el mirasol perdió 15 puntos, y todos fueron en las canchas chicas. En el Campeón del Siglo solo perdió 11 puntos de 54 , todos en el Apertura, con 14 victorias, un empate y tres derrotas en 18 partidos.

MIRÁ LAS TABLAS Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la derrota de Peñarol con Cerro: Nacional ganará la Tabla Anual si gana este domingo

EN VIVO Cerro 2-0 Peñarol por el Torneo Clausura: dura caída de los de Aguirre en el Tróccoli y le entregaron la Tabla Anual a Nacional

En total, Peñarol jugó 17 partidos de visitante en la liga de 2025, de los que ganó ocho, empató cinco y perdió cuatro. Obtuvo 29 puntos de 51, con una efectividad del 56,6%. Los 22 puntos perdidos son en su mayoría los que dejó en las salidas a las canchas de los chicos, y los dos restantes en su visita a Nacional en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Torneo Apertura, que terminó 1-1.

En la previa del partido con Cerro, carboneros y albicelestes negociaron la posibilidad de que el partido pasara del Tróccoli al Centenario, pero Cerro decidió jugarlo en su cancha, con la sospecha de la dirigencia mirasol de una posible injerencia de Nacional, que jugará la fecha 14 con Cerro en el monumento histórico del fútbol mundial.

La decisión del villero fue acertada desde la estadística: Peñarol ganó los dos partidos que jugó en el Centenario este año. Venció 3-1 a Progreso en la primera fecha del Apertura y le ganó a Cerro Largo también por 3-1 en la novena del Clausura.

Uno a uno, los puntos que perdió Peñarol en la Liga AUF Uruguaya 2025:

Torneo Fecha Rival Cancha Resultado (puntos perdidos acumulados) Apertura 2 Nacional Gran Parque Central 1-1 (2) Apertura 3 Boston River Campeón del Siglo 1-1 (4) Apertura 4 River Plate Saroldi 1-1 (6) Apertura 5 Racing Campeón del Siglo 0-2 (9) Apertura 6 Plaza Colonia Suppici 0-1 (12) Apertura 7 Liverpool Campeón del Siglo 0-3 (15) Apertura 9 Cerro Largo Campeón del Siglo 0-2 (18) Intermedio 2 Cerro Largo Ubilla 1-1 (20) Intermedio 5 Liverpool Belvedere 2-3 (23) Clausura 3 Boston River Campeones Olímpicos 1-2 (26) Clausura 7 Liverpool Belvedere 2-2 (28) Clausura 11 Miramar Misiones Silvestre Landoni 2-2 (30) Clausura 13 Cerro Tróccoli 0-2 (33)

¿Cuántos puntos perdió Nacional en las canchas chicas?

Nacional perdió 23 puntos en lo que va de la temporada 2025, a los que se le suman en la tabla las tres unidades que le sacaron por los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio.

De esos puntos perdidos en cancha, solo dejó por el camino seis en las canchas chicas, y por tres empates. Incluso, el tricolor perdió más puntos de local en su Parque Central, nueve.

Los otros puntos que perdió se reparten de la siguiente forma: cinco en el Estadio Centenario (donde jugó dos partidos y no ganó ninguno) y tres en el Campeón del Siglo, donde perdió 3-0 con Nacional por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El tricolor jugó un total de 15 partidos de visitante, con 10 partidos ganados, tres empatados y dos perdidos. Logró 33 puntos de 45 disputados, un total de 73,3% de las unidades disputadas fuera de su Parque Central.

Los partidos en los que Nacional perdió puntos en el 2025: