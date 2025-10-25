El Deportivo LSM de Suárez y Messi volvió a ganar en la Divisional D y sumó al Kun Agüero como hincha: "Ya quiero ser socio"

El "Kun" siguió el partido por la Watch Party de AUF TV

El Deportivo LSM, equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, le ganó 1-0 a Dilio Sport en la Divisional D, en un partido en el que tuvieron un seguidor de lujo: Sergio "Kun" Agüero, que quiere hacerse socio del club uruguayo.

El conjunto de Suárez y Messi se llevó el partido con un gol de Rodrigo Pastorini cerca de los 30 minutos del primer tiempo, en un partido al que Agüero reaccionó en vivo por streaming, una de sus principales actividades tras su retiro de las canchas por una afección cardíaca, esta vez en la Watch Party organizada por AUF TV.

Tras el final del encuentro, el "Kun" dijo: "Ganamos uno a cero". "Ganamos porque yo ya soy del LSM, así que Luisito, y el equipo LSM, pongan para hacer socio. Yo ya quiero ser socio, quiero tener un carnet", afirmó el exjugador argentino en el stream, como se puede ver en una historia de Instagram subida por AUF TV.

Además, Agüero pidió ser el socio número "uno, o el dos", porque entiende que "el uno va a ser él", en referencia a Suárez.

Con esta victoria LSM alcanzó los 21 puntos en nueve fechas y se mantiene en la zona alta de la D, junto con Los Gorriones (que al final de la fecha 8 estaba primero con 19 puntos), Rincón y Real Montevideo.

