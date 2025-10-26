Tras un final muy caliente luego de la victoria de Real Madrid sobre Barcelona por LaLiga de España, Federico Valverde hizo un comentario muy aplaudido

Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España

Federico Valverde disfrutó del triunfo de Real Madrid por 2-1 este domingo en el clásico sobre Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu por una nueva fecha de LaLIga de España que los tiene cada vez más punteros en la tabla.

El uruguayo fue titular, capitán y, una vez más, lateral derecho, a pedido de su técnico Xabi Alonso, debido a la lesión de Trent-Alexander Arnold, compañero hasta hace tres meses de Darwin Núñez en Liverpool.

Los merengues debieron golear de no ser por el arquero Szczesny, quien no solo le tapó un penal a Kylian Mbappé, sino que sacó tres o cuatro goles cantados.

Ronald Araujo ingresó a los 73 minutos, instantes después de que Valverde dejara la cancha un poco golpeado y además, con tarjeta amarilla.

El comentario de Valverde

La prensa deportiva de Madrid y también de Barcelona, se explayó sobre los rendimientos de Federico Valverde y de Ronald Araujo.

Como informó Referí, al término del partido, ambos planteles estuvieron muy cerca de irse a las manos.

Todo surgió en un comentario que le hizo Dani Carvajal -quien ingresó por Valverde- al juvenil de Barcelona, Lamine Yamal. El experimentado lateral, le hizo gestos como que fuera de la cancha, hablaba mucho.

Un par de horas después de la victoria de Real Madrid, que no le ganaba el clásico a su rival desde hacía un año y medio, Valverde se expresó en sus redes sociales.

"El Clásico es del Madrid", escribió con algunas fotos del festejo madridista.

Este comentario fue muy aplaudido por muchos de sus seguidores, sobre todo, jugadores de Real Madrid como Raúl Asencio quien escribió, "eres el mejor", o Fran García, que le contestó "guachoooo".

