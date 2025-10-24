Dólar
ESPAÑA

Real Madrid vs Barcelona: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ante Ronald Araujo en el clásico por LaLiga de España

Los merengues marchan punteros en el torneo español y Federico Valverde juega otro clásico ante Barcelona en el que está Ronald Araujo; mirá cuándo y donde verlo

24 de octubre 2025 - 19:15hs
Federico Valverde y Ronald Araújo

Federico Valverde y Ronald Araújo

AFP

Federico Valverde vuelve a salir a escena con su club, Real Madrid, que jugará nada menos que el clásico de LaLiga de España jugando como local por una nueva fecha del torneo más importante del fútbol de ese país, en tanto que en el rival está Ronald Araujo.

El uruguayo ha jugado últimamente de lateral derecho por la lesión de Trent-Alexander Arnold, excompañero de Darwin Núñez en Liverpool.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona el clásico con Federico Valverde ante Ronald Araujo por LaLiga de España?

Ahora se vendrá un nuevo encuentro por LaLiga de España.

Federico Valverde jugará este domingo 26 de octubre a la hora 11.15 contra Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.

