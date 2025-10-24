Federico Valverde vuelve a salir a escena con su club, Real Madrid, que jugará nada menos que el clásico de LaLiga de España jugando como local por una nueva fecha del torneo más importante del fútbol de ese país, en tanto que en el rival está Ronald Araujo.
Real Madrid vs Barcelona: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ante Ronald Araujo en el clásico por LaLiga de España
Los merengues marchan punteros en el torneo español y Federico Valverde juega otro clásico ante Barcelona en el que está Ronald Araujo; mirá cuándo y donde verlo