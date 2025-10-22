Los elogios de la prensa española a Federico Valverde, otra vez de lateral, en el triunfo 1-0 sobre Juventus por la Champions League

El uruguayo Federico Valverde jugó un muy buen partido este miércoles en la trabajosa victoria de Real Madrid por 1-0 sobre Juventus por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, el torneo de clubes más importante del continente europeo.

El exjugador de Peñarol jugó, una vez más, como lateral derecho, debido a las ausencias por lesión de Trent-Alexander Arnold y Dani Carvajal.

Los merengues han ganado sus dos encuentros en lo que va de la Champions League y lideran su grupo.

El diario deportivo Marca, el más importante de España, lo calificó con un 7.

"Con mucha presencia en campo rival para estar siempre desplegado en posiciones ofensivas, por dentro y por fuera. Bien defendida su parcela, pero con poca profundidad ofensiva. No llegó a cabecear un buen centro de Vinícius. NOTA EN EL PRIMER TIEMPO: 5", escribieron los periodistas de ese medio.

Y añadieron: "SEGUNDA PARTE: Muy seguro en su 'extraña' posición de lateral y creciendo con el equipo. Cazó una volea a la salida de un córner que llevaba veneno y fue rechazada. En la última jugada no eligió bien para culminar una contra con gran superioridad del Madrid. NOTA FINAL: 7".

Por su parte, el diario As, el otro de Madrid, también halaga al uruguayo tras el triunfo de Real Madrid sobre Juventus por la Champions League.

"Valverde: de nuevo lateral, de nuevo demostrando que el puesto no le sienta mal. Le costó profundizar al principio, lo hizo mejor cuando empezó a entenderse con Brahim. Por ahí hicieron los primeros cortes a Juventus. En el segundo tiempo se asomó más al área rival e intentó su disparo, pero tan ladeado le cuesta. Se animó con un voleón tras un córner sacado por Güler que no acabó dentro por muy poco. Pudo marcar en la última del partido, a la contra. Se pasó de generoso con Gonzalo, esa se la tenía que ‘fumar’ él", informó el citado medio.