Pese a que sonó su regreso a Peñarol, Brian Rodríguez renovó contrato con América de México hasta 2029 y será uno de los de mayor sueldo del club

El delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, comenzó una nueva etapa en su institución

22 de octubre 2025 - 14:00hs
Brian Rodríguez volvió al gol para América 

El delantero uruguayo Brian Rodríguez llegó a un acuerdo con América de México y extendió su contrato este martes a la noche hasta el año 2029.

El tiempo fue pasando y finalmente, la chance de su regreso no se dio.

Cabe recordar que, en 2022, América pagó US$ 6 millones para ficharlo desde Los Angeles FC.

La tranquilidad de su técnico por esta renovación

La noticia de la renovación de Brian Rodríguez con América de México hasta 2029 calmó tanto a la afición como a la directiva azulcrema, pues el Rayito se ha convertido en un elemento importante del conjunto de André Jardine, por lo que el club buscó su renovación inmediata antes de que le surgiera alguna oferta al uruguayo.

brian rodriguez
Brian Rodríguez firmó su nuevo vínculo con América de México hasta 2029

El técnico, a su vez, se vio muy feliz por el nuevo acuerdo entre el futbolista y el club.

El nuevo contrato firmado, contempla una mejora salarial que posiciona a Brian Rodríguez entre los extranjeros mejor remunerados de América.

