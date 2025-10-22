Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Edinson Cavani lleva 37 días sin jugar en Boca Juniors, volvió a entrenar aparte y es un hecho que no estará ante Barracas Central

El delantero uruguayo atraviesa un momento muy complicado, ya que no puede volver a las canchas

22 de octubre 2025 - 13:38hs
Edinson Cavani

Edinson Cavani vive un momento complicado en Boca Juniors luego de lo que fue su última lesión de la cual no ha podido recuperarse y no solo eso, sino que se resintió, por lo que no ha entrenado ninguno de los tres días de esta semana con el resto de sus compañeros.

El uruguayo lleva 37 días fuera de las canchas debido a lo que fue su lesión: una distensión muscular en el psoas derecho.

El presente de Cavani

Edinson Cavani no terminó de recuperarse de esa lesión del psoas y no entrenó con sus compañeros de Boca Juniors.

El Matador no estuvo ni lunes, ni martes ni tampoco este miércoles, y solo concurrió al predio xeneize para entrenarse aparte y en musculación.

Si bien es cierto que a Edinson Cavani le quedan cuatro entrenamientos hasta el partido del próximo lunes a la hora 16 frente a Barracas Central por el Torneo Clausura, con este panorama será clave la práctica de este jueves.

¿Por qué? Es que el viernes, el equipo hace un entrenamiento de fútbol.

Si Cavani se queda afuera otra vez de esa práctica, todo apunta a que no podrá jugar el lunes ante Barraca Central y se perderá otro partido.

