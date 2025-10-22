De Sayago a Alemania: en el marco de su vínculo con Bayern Múnich, la sub 19 de Racing viajó para jugar un torneo con otros clubes "socios"

Racing de Sayago, equipo que desde 2023 pertenece a Red&Gold Football, grupo encabezado por Bayern Múnich de Alemania y Los Angeles FC de Estados Unidos, viajó con su categoría sub 19 al país germano para participar de un torneo con otros equipos del conglomerado.
La categoría juvenil de la “escuelita” partió este martes y ya llegó a Alemania, donde visitaron el Bayern Campus, el complejo del poderoso club donde se desarrollará la competencia.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/1980962171216367956&partner=&hide_thread=false
El equipo jugará la RedAndGoldTrophy, “un torneo que unirá lazos entre todos nuestros socios”, destacaron.
La competencia se jugará del 27 al 30 de octubre y contará con los clubes Bayern Múnich, Racing, Aucas de Ecuador, Gambinos de Sudáfrica, Grasshopers de Suiza, Queens Park Rangers de Inglaterra y Aalborg de Dinamarca.
La sub 19 de Racing viajó a Alemania
El torneo que jugará la sub 19 de Racing en Alemania
Red&Gold Football trabaja en el desarrollo de formativas de Racing, Gambinos Stars Africa y recientemente sumó a Jeju SK FC de Corea del Sur.
Esos tres clubes, más Bayern Múnich y LAFC, forman parte del grupo.
Desde Red&Gold Football destacaron que “en el año 2021, Racing se reorganizó económicamente y se transformó en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), como es habitual en Europa. Un programa de inversiones asociado sentó las bases para el ascenso deportivo a la Primera división uruguaya”.
“Red&Gold Football se convirtió en el accionista mayoritario de Racing de Montevideo SAD en diciembre de 2023”, agregaron.
"Red&Gold Football fue fundada en marzo de 2023 con el objetivo de desarrollar talentos internacionales para los primeros equipos del FC Bayern München y Los Angeles Football Club y para el fútbol profesional en general. Nos sentimos honrados de formar parte de este importante paso estratégico en Sudamérica y consideramos que se trata de un compromiso histórico para el fútbol uruguayo", indicaron en aquel momento.
"La cooperación incluye un intercambio regular de conocimientos técnicos y filosofías de desarrollo juvenil entre Montevideo, Múnich y Los Ángeles. Esto permitirá a Racing seguir desarrollando y mejorando la sólida base que se ha creado en nuestro camino de crecimiento institucional y deportivo".