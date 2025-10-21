Dólar
De Estados Unidos a Uruguay con el sueño de vestir la celeste: 22 juveniles viajan y entrenarán con la selección uruguaya en el Complejo de la AUF una semana

El grupo de juveniles, que son elegibles para las categorías sub 17 y sub 20, participarán en una semana de entrenamientos junto al staff técnico de las selecciones juveniles de Uruguay

21 de octubre 2025 - 7:58hs
Jorge Giordano en el campamento de la AUF en California

Jorge Giordano en el campamento de la AUF en California

AUF

Un grupo de 22 futbolistas juveniles con descendencia uruguaya y que viven en Estados Unidos, viajó a Montevideo y entrenará en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, luego de ser elegidos por la selección uruguaya en un campamento realizado en ese país este año.

Carlos y Christian Esnal en el Campamento de la AUF en California
Carlos y Christian Esnal en el Campamento de la AUF en California

Carlos y Christian Esnal en el Campamento de la AUF en California

De esa forma, entre el lunes 27 y el viernes 31 de octubre, ese grupo de jóvenes nacidos en 2008 y 2009, que son elegibles para las categorías sub 17 y sub 20, participarán en una semana de entrenamientos junto al staff técnico de las selecciones juveniles de Uruguay que se desarrollarán en doble horario, por la mañana y por la tarde, informó la AUF.

El objetivo de esta instancia es evaluar su desempeño y adaptación al entorno competitivo local, permitiendo a los entrenadores medirlos frente a los seleccionados uruguayos y determinar los próximos pasos en su proceso de desarrollo, agregaron desde la selección.

Carlos y Christian Esnal en el Campamento de la AUF en California
SELECCIÓN URUGUAYA

Los nietos de Raúl Esnal, campeón de América con la selección uruguaya, viajaron para entrenar con la celeste tras el campamento de la AUF realizado en California

Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya
RANKING FIFA

Ranking FIFA: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa mantiene su posición y Argentina superó a Francia; mirá la clasificación de octubre

Campamento de la AUF en California
Campamento de la AUF en California

Campamento de la AUF en California

“Estos entrenamientos forman parte del compromiso de la AUF por mantener un vínculo cercano con las comunidades uruguayas en el exterior y ofrecer a sus hijos una oportunidad real de integrarse al proceso de selecciones nacionales, en un entorno de alto rendimiento y formación integral”, indicaron.

“El Complejo Celeste, centro neurálgico de las Selecciones Uruguayas, será nuevamente escenario de esta experiencia que combina observación, aprendizaje y pertenencia, fortaleciendo el puente deportivo y emocional entre Uruguay y su gente en el mundo”, agregó la AUF.

Los 22 juveniles que viajan desde EEUU a entrenar en Uruguay:

Jonás González – Extremo izquierdo (cat. 2010)

Bruno Barú – Volante (cat. 2009)

Hugo Bonjour – Volante (cat. 2009)

Caleb Cuestas – Volante (cat. 2009)

David De los Santos – Delantero (cat. 2009)

Carlos Esnal – Delantero (cat. 2009)

Juan González – Delantero (cat. 2009)

Nicolás Mc Kinley – Extremo (cat. 2009)

Nicolás Mele – Lateral (cat. 2009)

Cedric Sosa – Lateral (cat. 2009)

Sergio Suárez – Zaguero (cat. 2009)

Luciano Ziminov – Volante (cat. 2009)

Christian Esnal – Lateral (cat. 2008)

Santiago De los Santos – Arquero (cat. 2008)

Marcos Gagliano – Arquero (cat. 2008)

Emiliano Irazoqui – Zaguero (cat. 2008)

Santiago Lemos – Zaguero (cat. 2008)

Matías Abascal – Volante (cat. 2007)

Gabriel Carrizo – Volante (cat. 2007)

Bruno Lukin – Delantero (cat. 2007)

Mauro Obleda – Volante (cat. 2007)

Robert Wood – Volante (cat. 2006)

