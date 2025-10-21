Transportistas cortan un acceso al puerto de Montevideo por despido de dos trabajadores

El acceso norte del puerto de Montevideo amaneció cortado este martes, pero el origen de esta medida no está en el conflicto que enfrenta a la empresa Katoen Natie (propietaria mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata) con el sindicato de trabajadores.

Los protagonistas, en esta ocasión, son un grupo de delegados del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) , que denuncian el despido infundado de dos trabajadores en los últimos días.

El dirigente del Sutcra Juan Dorado dijo a Telemundo que ambos delegados fueron cesados por notoria mala conducta, pero que los motivos esgrimidos por la compañía no son de recibo . "Lo echaron por ser un trabajador referente", cuestionó Dorado sobre el segundo despido.

Según contó el sindicalista, este despido se dio tras un accidente de tránsito . Según el gremio, el trabajador ya había "denunciado una cantidad de desperfectos en el vehículo".

El sector se encuentra, a su vez, en plenas negociaciones del convenio colectivo.

Los manifestantes buscan que los trabajadores vuelvan a sus puestos. Desde el Ministerio de Trabajo indicaron a El Observador que en la mañana fueron recibidos por el ministro Juan Castillo. El sindicato se reunirá en asamblea para reunir si levanta la medida.