/ Nacional / CONFLICTO SINDICAL

Transportistas cortan un acceso al puerto de Montevideo por despido de dos trabajadores

La medida de los delegados sindicales se toma en respuesta a dos despidos en los últimos días

21 de octubre 2025 - 10:09hs
Camiones en el puerto de Montevideo. Foto: FocoUy

Camiones en el puerto de Montevideo. Foto: FocoUy

Los protagonistas, en esta ocasión, son un grupo de delegados del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), que denuncian el despido infundado de dos trabajadores en los últimos días.

El dirigente del Sutcra Juan Dorado dijo a Telemundo que ambos delegados fueron cesados por notoria mala conducta, pero que los motivos esgrimidos por la compañía no son de recibo. "Lo echaron por ser un trabajador referente", cuestionó Dorado sobre el segundo despido.

Según contó el sindicalista, este despido se dio tras un accidente de tránsito. Según el gremio, el trabajador ya había "denunciado una cantidad de desperfectos en el vehículo".

El sector se encuentra, a su vez, en plenas negociaciones del convenio colectivo.

Los manifestantes buscan que los trabajadores vuelvan a sus puestos. Desde el Ministerio de Trabajo indicaron a El Observador que en la mañana fueron recibidos por el ministro Juan Castillo. El sindicato se reunirá en asamblea para reunir si levanta la medida.

Temas:

puerto de Montevideo despido Transportistas conflicto sindical

