ACCIDENTE DE LA LÍNEA 121

A un año del accidente del 121 en Pocitos: Salgado dijo que trataron de "reparar los daños" económicos y que el chofer era de "los mejores"

El conductor del ómnibus accidentado el 26 de octubre se jubiló luego del accidente en que murió una mujer

21 de octubre 2025 - 14:22hs
El ómnibus de Cutcsa accidentado

EFE/ Federico Gutierrez

"Lamentamos hoy, como en aquel momento, muchísimo y respetamos muchísimo a todas las personas y familias que sufrieron. Cutcsa hizo lo que normalmente ha hecho en toda su historia: tratar de reparar los daños desde el punto de vista económico con el 99% de la gente que tuvo ese problema y se presentó a Cutcsa", dijo Salgado a la prensa este martes.

El accidente ocurrió en la mañana del 26 de octubre de 2024. Más de una decena de personas resultaron gravemente heridas y una mujer de 55 años falleció días después del siniestro.

El presidente de la empresa de transporte contó que el chofer se jubiló y defendió su legajo: "Estaba dentro de los mejores choferes, 40 años conduciendo la línea 121 y tenía una foja excelente de servicio".

Además, Salgado aseguró que la compañía "sigue apretando" los protocolos de seguridad. "Los conductores de Cutcsa, entre el momento de dar una solicitud de ingreso y que empiecen a trabajar pasan como mínimo dos meses haciendo trámites, controles médicos y psicológicos. Tenemos un despacho de contención laboral", dijo.

Con respecto al vehículo accidentado, Salgado contó que se lo comenzó a reparar luego de nueve meses donde estuvo en manos de la Justicia para la realización de pericias.

