Salgado dijo si no se avanza en proyecto de transporte "va a ser imposible circular por las calles de Montevideo"

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado , volvió este viernes a referirse al proyecto de transporte que analiza el gobierno y que prevé intervenciones en avenida Giannattasio, avenida Italia, camino Maldonado, avenida 8 de Octubre y la avenida 18 de Julio .

La semana pasada el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) publicó documentos técnicos con distintas alternativas para la iniciativa. En ese contexto, el empresario señaló que aún resta tiempo para conocer los detalles finales, aunque subrayó que lo central es “la actitud” de avanzar para que la propuesta no quede “en un cajón” .

En entrevista con Posta Oriental (770 AM), Salgado afirmó: “Para ser realistas, de cómo se va a hacer, todavía se van a escribir kilómetros de tinta. Lo que hay hasta ahora es un estudio muy completo, que nosotros todavía no lo miramos, donde abarca un proyecto de movilidad” .

El titular de Cutcsa sostuvo que la situación actual del tránsito exige definiciones. “Si en algo todos coincidimos, es que cada año se transforma en más intransitable. Y el año que viene va a ser peor” , dijo.

En ese sentido, remarcó que “hay que hacer algo” y comparó la magnitud de la obra con transformaciones históricas en la ciudad. “La obra es comparable a cuando Montevideo hizo la rambla. Es muy complejo, las dudas son muchas. Lo que acá importa es la actitud de decir que, ante la duda, no vamos a dejar esto en un cajón. Vamos a buscar la forma de solucionarlo, porque si no por la vía de los hechos va a ser imposible circular por las calles de Montevideo”, completó.

Salgado también relativizó el punto de partida exacto de un eventual túnel. “Más allá de que si el túnel es desde Fernández Crespo, o desde el lugar que sea, lo importante es que hay que encarar el proyecto”, señaló.

Operativa y líneas alimentadoras

Consultado sobre cómo podrían operar los buses rápidos (BRT), el empresario indicó que será una definición de las autoridades, aunque desde la empresa buscan participar en la discusión operativa.

“A nosotros, si es un tren, si es elevado, si es soterrado, no nos hace la diferencia. Nosotros vamos a estar atentos y queremos poner a disposición nuestra experiencia en el sistema y la parte operativa: en dónde van a ser los transbordos, cómo van a ser las paradas, y cómo se van a redistribuir en el resto de Montevideo toda esa cantidad de kilómetros que se hacen superpuestos”, sostuvo.

Según explicó, las líneas troncales deberán complementarse con mayores frecuencias de servicios que las alimenten. Como ejemplo, mencionó que algunos vecinos de Canelones caminan más de 14 cuadras para llegar hasta avenida Giannattasio y planteó que el proyecto puede abrir la posibilidad de “mejores recorridos” en esos barrios.

Definiciones técnicas y participación académica

Salgado pidió cautela en las definiciones. “Hay que dar los pasos seguros en esto. No podemos hoy decir que se va a hacer con determinado instrumento, y luego decir ‘no, la verdad que no, yo me equivoqué’. Tenemos que ir sobre seguro”, afirmó.

También sostuvo que las decisiones sobre eventuales tramos soterrados deben quedar en manos técnicas. “Si soterrar una parte, o soterrar toda, yo no lo puedo definir. Tienen que ser los técnicos. La academia tiene que tener una participación muy importante”, expresó.

Finalmente, consideró que el diseño de los corredores debe evitar interferencias. “Lo que me parece es que el troncal, tanto de Avenida Italia como de 18 de Julio, no puede tener obstáculos o que quede en algún momento a voluntad ocupar o no ocupar el carril. Tiene que estar bien diferenciado por dónde va, para poder aprovechar el tiempo”, concluyó.