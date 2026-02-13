Dólar
/ Nacional / INR

Fernández Albín y reclusos que lo acompañaban desde otras cárceles levantaron la huelga de hambre

También abandonaron el ayuno presos de otros establecimientos que se habían sumado contra las condiciones de reclusión del narcotraficante

13 de febrero 2026 - 12:08hs
Luis Fernández Albín
Policía Nacional

El recluso comunicó el cese de la medida a través de una nota dirigida a las autoridades del centro penitenciario. También abandonaron el ayuno presos de otros establecimientos que se habían sumado en apoyo, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior.

Reclamo por condiciones de reclusión

La huelga había comenzado el pasado lunes. En una carta de puño y letra, un grupo de internos del Penal de Libertad expresó su “apoyo al compañero” mediante “un ayuno de manera voluntaria y pacífica” y sostuvo: “Tenemos certeza de que se le vulneran algunos de los derechos que le corresponden como privado de libertad”.

A través de la medida, los reclusos solicitaron a las autoridades “tomar cartas en el asunto” y “poder mejorar sus condiciones de reclusión y tener mucho más benevolencia con las medidas últimamente impartidas a su régimen”, las cuales no consideran “una medida considerable”.

También señalaron que Fernández Albín tiene familia y pidieron que “las autoridades se hagan presentes en la unidad en la que se encuentra”, como condición para levantar el ayuno.

Pedido de traslado y antecedentes judiciales

El narcotraficante había iniciado la protesta para reclamar un cambio en su lugar de detención, con el objetivo de ser trasladado desde el sector de máxima seguridad donde se encuentra alojado hacia un espacio con condiciones que considera “más flexibles”.

En enero, la Justicia rechazó un habeas corpus presentado por su defensa, que argumentaba que las actuales condiciones de reclusión afectaban su salud mental.

Fernández Albín, vinculado al narcotráfico y lavado de activos, fue detenido en Argentina el 20 de noviembre en el marco de la Operación Nueva Era II, llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) en cooperación con autoridades policiales y fiscales de Argentina.

Posteriormente, fue imputado por la Justicia a mediados de diciembre por narcotráfico, contrabando y lavado.

La investigación contra él, que se inició en abril de 2025, está vinculada a delitos de narcotráfico y lavado de activos. En su transcurso, se pudo determinar que Fernández Albín formaba parte de una organización criminal relacionada directamente con las personas formalizadas en la operación Nueva Era.

Esta organización se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína hacia el extranjero.

El hoy preso también está vinculado al atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero, ocurrido en setiembre, en el que se lanzó una granada en su residencia.

Además, el clan que dirige, llamado "Los Albín", fue responsabilizado —y Fernández Albín condenado— por el ataque de diciembre de 2024 contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

