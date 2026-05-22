Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

Un famoso entrenador de la NBA reveló en vivo por qué "odia" a Manu Ginóbili: mirá la divertida respuesta del argentino

El máximo exponente de la historia del básquetbol de Argentina, tuvo un ida y vuelta sorpresivo

22 de mayo de 2026 15:51 hs
Ginóbili fue un fenómeno del básquetbol mundial
Ginóbili fue un fenómeno del básquetbol mundial AFP

Emanuel Ginóbili fue uno de los basquetbolistas que dejaron su enorme huella en lo que fue su participación en la NBA cuando defendió a los San Antonio Spurs con brillantez y con títulos incluidos, además de un juego exquisito que siempre lo caracterizó.

Su gigante paso por la NBA todavía es recordado por los rivales que enfrentó y un caso particular es el de Stan Van Gundy, el exentrenador de Miami Heat, Orlando Magic y Detroit Pistons,

stan van gundy
Stan Van Gundy en su &eacute;poca de entrenador en la NBA

Stan Van Gundy en su época de entrenador en la NBA

Diego Forlán habló sobre Luis Suárez y opinó acerca de si será convocado para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: mirá el video

Vuelve a jugar Federico Valverde con Real Madrid, sin Tchouaméni, en el último partido de LaLiga de España, y previo a sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

En los últimos días, Van Gundy declaró en forma divertida cómo sufrió los enfrentamientos contra Manu Ginóbili, quien a su vez, le respondió en redes.

El ida y vuelta entre Van Gundy y Manu Ginóbili

Stan Van Gundy fue quien lanzó la primera piedra, siempre en son de broma.

"Personalmente odié a Manu Ginóbili. Absolutamente lo odié", dijo de manera sorprendente en plena transmisión del encuentro 6 entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves por los playoffs de la actual edición de la NBA.

Van Gundy, comentarista de partidos en Prime Video, indicó a su vez: "Ni siquiera lo conocí personalmente, pero me hizo la vida muy difícil cuando estaba intentando dirigir contra él".

Al conocer esto, Manu Ginóbili no se quedó callado y reaccionó en sus redes.

manu
El jocoso comentario de Emanuel Gin&oacute;bili

El jocoso comentario de Emanuel Ginóbili

"Que SVG dijera en vivo anoche que me odiaba podría ser mi cumplido favorito de la semana. Te quiero también, Stan. Te daré un abrazo grande la próxima vez que nos veamos", escribió el notable exbasquetbolista.

Si se va a las estadísticas entre ambos, los equipos de Van Gundy y Ginóbili se midieron en 24 partidos de fase regular entre 2003 y 2018, con el entrenador al frente de Miami, Orlando y Detroit.

En esos duelos, el argentino logró promedios de 14,2 puntos, 4 asistencias, 3,5 rebotes y 1,3 recuperos, destacándose con 43 puntos ante Orlando Magic en 2010 y obteniendo 15 victorias.

Las más leídas

Peñarol 1-1 Corinthians: el aurinegro luchó hasta el final pero no tuvo claridad y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Aguada 89-109 Nacional: el tricolor reaccionó y a partir del tercer cuarto pisó al aguatero para empatar la serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La increíble lesión de cadera que sufrió el juvenil de Peñarol Facundo Álvez y que lo dejará un tiempo afuera de las canchas

Academia Puerto Cabello 1-1 Juventud por Copa Sudamericana: el pedrense sacó un empate en Venezuela, quedó último en el grupo B pero con chances de clasificar

Temas

Emanuel Ginóbili NBA Argentina Hall of Fame

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos