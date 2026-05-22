Un famoso entrenador de la NBA reveló en vivo por qué "odia" a Manu Ginóbili: mirá la divertida respuesta del argentino

Emanuel Ginóbili fue uno de los basquetbolistas que dejaron su enorme huella en lo que fue su participación en la NBA cuando defendió a los San Antonio Spurs con brillantez y con títulos incluidos, además de un juego exquisito que siempre lo caracterizó.

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Eso hizo que luego se integrara al Salón de la Fama o Hall of Fame de la citada competición desde setiembre de 2022.

Su gigante paso por la NBA todavía es recordado por los rivales que enfrentó y un caso particular es el de Stan Van Gundy , el exentrenador de Miami Heat, Orlando Magic y Detroit Pistons ,

Stan Van Gundy en su época de entrenador en la NBA

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En los últimos días, Van Gundy declaró en forma divertida cómo sufrió los enfrentamientos contra Manu Ginóbili, quien a su vez, le respondió en redes.

El ida y vuelta entre Van Gundy y Manu Ginóbili

Stan Van Gundy fue quien lanzó la primera piedra, siempre en son de broma.

"Personalmente odié a Manu Ginóbili. Absolutamente lo odié", dijo de manera sorprendente en plena transmisión del encuentro 6 entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves por los playoffs de la actual edición de la NBA.

Van Gundy, comentarista de partidos en Prime Video, indicó a su vez: "Ni siquiera lo conocí personalmente, pero me hizo la vida muy difícil cuando estaba intentando dirigir contra él".

Al conocer esto, Manu Ginóbili no se quedó callado y reaccionó en sus redes.

manu El jocoso comentario de Emanuel Ginóbili

"Que SVG dijera en vivo anoche que me odiaba podría ser mi cumplido favorito de la semana. Te quiero también, Stan. Te daré un abrazo grande la próxima vez que nos veamos", escribió el notable exbasquetbolista.

Si se va a las estadísticas entre ambos, los equipos de Van Gundy y Ginóbili se midieron en 24 partidos de fase regular entre 2003 y 2018, con el entrenador al frente de Miami, Orlando y Detroit.

En esos duelos, el argentino logró promedios de 14,2 puntos, 4 asistencias, 3,5 rebotes y 1,3 recuperos, destacándose con 43 puntos ante Orlando Magic en 2010 y obteniendo 15 victorias.